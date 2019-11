Microsoft non ha in programma ulteriori acquisizioni di studi

Nel corso degli ultimi mesi la divisione Xbox ha ampliato la propria famiglia di studi di first party tramite acquisizioni di alcuni dei team di sviluppo più apprezzati del settore. Questo lavoro sembra essere stato fatto in primis in vista dell’uscita della prossima console Microsoft di nuova generazione Xbox Scarlett, ma alcuni di questi team hanno già rivelato qualcosa durante l’Inside Xbox andato in onda la scorsa notte.

Parlando all’interno di un briefing mediatico, il capo degli Xbox Game Studios Matt Booty ha suggerito che la strategia di espansione della compagnia sta per giungere al termine. L’attenzione di Xbox al momento verrà traslata sullo sviluppo di nuovi giochi, inoltre lo stesso Booty ha affermato di aver visto a cosa stanno lavorando solo otto dei 15 studi first party di Xbox, e che quelli che sono stati svelati ieri sera sono solo la punta dell’iceberg.

Inoltre Matt Booty ha poi parlato dell’entusiasmo che si è venuto a creare con l’acquisizione di tutti questi talentuosi studi: “Di recente abbiamo riunito tutti i capi dei 15 studi a New York. Abbiamo fatto un meeting ed è stata davvero un’esperienza incredibile e di ispirazione per me, trovarmi insieme a questi 15 leader creativi che combinati rappresentano oltre 300 anni di esperienza nel game design e la produzione. Da Brian Fargo di inXile a Bonnie Ross di Halo, da Tim Schafer di Double Fine a Helen Chang di Minecraft. Vedere questi leader riunirsi e condividere idee ed esperienze, mi dà davvero fiducia per andare avanti in quello che stiamo facendo”.

Possiamo tranquillamente affermare che l’Inside Xbox che ha aperto l’X019 ha riservato parecchie sorprese inaspettate che gettano le basi per un prossimo futuro di Xbox ancora tutto da scoprire. La cosa certa è che per i prossimi mesi, e gran parte del 2020, sulle console Microsoft ci sarà ancora tantissimo a cui giocare. Cosa vi aspettate dai progetti targati Xbox non ancora annunciati? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.