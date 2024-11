Microsoft punta ad altre acquisizioni nel gaming, qualsiasi gioco potrebbe arrivare su PlayStation

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha annunciato che l'azienda sta valutando nuove acquisizioni nel settore dei videogiochi, con particolare interesse verso mercati asiatici e aziende di giochi mobile. L'obiettivo è espandere la presenza globale di Microsoft nel gaming dopo l'acquisizione di Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari lo scorso anno.

Spencer ha dichiarato che Microsoft è aperta a opportunità che aggiungano "diversità geografica", specialmente in Asia. L'acquisizione di un'altra azienda di giochi mobile si aggiungerebbe ai titoli ottenuti con Activision Blizzard (tra cui King). Tuttavia, ha precisato che al momento non ci sono trattative imminenti e che grandi accordi sono improbabili, dato che l'azienda è concentrata sull'integrazione dei dipendenti di Activision.

L'obbiettivo è diversificare i team di sviluppo guardando con maggiore attenzione alla Cina. Non per l'altro, l'azienda ha recentemente collaborato con Tencent per sviluppare una versione mobile di Age of Empires, lanciata globalmente a ottobre.

"È stata un'ottima opportunità per imparare da team creativi con capacità uniche", ha affermato Spencer. "La vera opportunità è collaborare con team creativi cinesi per il mercato globale".

Riguardo ai dispositivi portatili, Spencer ha dichiarato che "ci si aspetta che faremo qualcosa" in questa categoria. Anche se l'azienda sta lavorando a prototipi, un eventuale dispositivo Xbox portatile è ancora lontano alcuni anni. Per ora ci si concentrerà sulla next-gen e su Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon)

Nel breve periodo, Microsoft si concentrerà sul migliorare l'app Xbox sui dispositivi portatili esistenti e sulla collaborazione con i produttori hardware per garantire la compatibilità con i giochi e le esperienze Xbox.

Per quanto riguarda lo store online di Microsoft per i giochi mobile, annunciato inizialmente per luglio, ha subito ritardi, a causa di ulteriori ricerche di mercato. Spencer ha spiegato che stanno ancora dialogando con gli sviluppatori mobile, inclusi quelli responsabili di titoli Microsoft come Candy Crush e Call of Duty Mobile, per definire una strategia efficace.

Per quanto riguarda invece le famose "esclusive", Spencer si è detto soddisfatto dei risultati e ha confermato che Xbox continuerà su questa strada. Non ha escluso la possibilità di portare qualsiasi titolo del catalogo Microsoft su altre piattaforme, anche se è troppo presto per prendere decisioni su franchise importanti come Halo.

Spencer si è comunque mostrato ottimista sul futuro di Xbox: "Il business Xbox non è mai stato così in salute", ha affermato, citando la crescita nel cloud gaming, nei giochi per PC e nell'utilizzo delle console. Inoltre, si è detto fiducioso sulla crescita del mercato dei giochi mobile e sulla necessità di adattarsi a nuovi modelli di business e dispositivi per raggiungere nuovi giocatori.

"Mi sento abbastanza ottimista su dove sta andando questa industria", ha concluso. "Per raggiungere nuovi giocatori, dobbiamo essere creativi e adattarci a nuovi modelli di business, nuovi dispositivi e nuovi modi di accesso. Non faremo crescere il mercato con console da 1.000 dollari".