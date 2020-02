Microsoft ed Epic Games non saranno presenti alla GCD 2020 a causa del Coronavirus

A causa del Coronavirus stiamo vivendo un periodo particolarmente delicato in questi giorni. L’infezione preoccupa ormai diversi settori globali e anche l’industria videoludica sta reagendo a quella che è la situazione in questo momento. A causa di tutto ciò la GDC 2020 perde altri due tasselli importanti, dopo Sony, Facebook, Kojima Production ed EA, ora anche Microsoft e Epic games hanno confermato che salteranno la conferenza dedicata agli sviluppatori che si terrà a San Francisco.

La prima ad aver rilasciato l’annuncio è stata Microsoft. Tramite un post sul proprio blog la casa di Redmond ha dichiarato che a causa delle molteplici precauzioni si vede costretta a non prender parte al prossimo GDC 2020. “La salute e la sicurezza di giocatori, sviluppatori, dipendenti e partner di tutto il mondo è la nostra massima priorità. Soprattutto ora che il mondo si sta scontrando con dei rischi per la salute pubblica associati al coronavirus” è stato scritto nel post.

Here at Epic we were excited about participating in GDC 2020. Regrettably, uncertainty around health concerns has made it unviable to send our employees, and so we have made the difficult decision to withdraw attendance.

Stay tuned for Epic news and more through other channels.

