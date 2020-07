Microsoft Flight Simulator avrà un’edizione fisica su PC

Dopo che nei giorni scorsi Asobo Studio e Microsoft hanno finalmente annunciato la data di uscita di Microsoft Flight Simulator, oggi siamo venuti a conoscenza che l’attesissimo simulatore di volo arriverà su PC con un’edizione fisica comprendente di custodia e più dischi. Le buone notizie per gli appassionati della serie però non finiscono qua, dato che ci saranno ben due versioni fisiche e saranno disponili in tutto il territorio europeo.

Stando a quanto riportato dal sito FSElite, Microsoft Flight Simulator avrà una sua edizione fisica anche in versione PC; edizioni che ormai sono sempre più rare dato il grande successo del mercato digitale su PC. La versione Standard del titolo costerà 69,99 € e proporrà ben 6 DVD all’interno della custodia, quindi non ci sarà alcun codice digitale da riscattare. Mentre la Premium uscirà insieme a una guida extra e avrà un costo di 129,99 €.

Al momento, sembra che i piani che riguardano il rilascio delle due versioni fisiche di Microsoft Flighjt Simulator per PC comprendano solamente il territorio europeo. Di sicuro questa notizia farà molto piacere agli appassionati del simulatore di volo di Microsoft, che potranno sfoggiare la propria copia del gioco all’interno della loro collezione di copie fisiche; un mondo che su PC ormai sta sempre più scomparendo.

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator uscirà il prossimo 18 agosto su PC. Il titolo è in arrivo anche su Xbox One ma non è ancora stata fornita alcuna data per il rilascio della versione console del simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio. Cosa ne pensate di questa edizione fisica dedicata a Microsoft Flight Simulator? Quale delle due versioni acquisterete? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.