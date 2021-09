Microsoft Flight Simulator: l’Europa si rifà il look nel nuovo update gratis

Il supporto post lancio a Microsoft Flight Simulator continua ad avanzare con una serie di grandi aggiornamenti gratuiti. Ora che l’acclamato simulatore di volo è disponibile sia su PC che sulle console della famiglia Xbox, sempre più giocatori possono intraprendere questo fantastico viaggio intorno al mondo. Dopo gli scorsi update, quest’oggi è il turno di tornare a viaggiare in Europa, con tre nazioni in particolare che sono state riviste e aggiornate con una serie di nuovi contenuti importanti.

Il World Update VI di Microsoft Flight Simulator è stato reso disponibile in questi istanti da Asobo Studio e Microsoft. Questa volta il team di sviluppo ha deciso di dare attenzione a tre stati europei quali: Germania, Austria e Svizzera che da oggi in poi presenteranno nuove immagini aeree aggiornate, mappe altimetriche ad alta risoluzione e città rivisitate in tre dimensioni tra cui Francoforte e Wuppertal in Germania, Basilea in Svizzera e Graz e Vienna in Austria.

Il team di sviluppo ha anche dichiarato di aver realizzato a mano la bellezza di 100 località famose presenti nei tre stati europei e diversi nuovi aeroporti importanti come: Lubecca, Stoccarda, Klagenfurt e San Gallo. Inoltre, con questo aggiornamento sono stati inclusi anche nuovi voli di scoperta, nuove sfide di atterraggio e viaggi vari che mettono in mostra questa bellissima regione del nostro pianeta.

Dal giorno del lancio fino ad oggi Microsoft Flight Simulator si sta dimostrando come il simulatore di volo per eccellenza. Con questi World Update il team di sviluppo sta cercando di migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco, e nel mentre rendere ancora più reale un titolo che giù più volte è stato elogiato per il realismo e le emozioni che fa provare ad ogni tipo di giocatore.