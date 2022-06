Per celebrare i 40 anni della serie, Microsoft ha annunciato una serie di nuovi contenuti per Microsoft Flight Simulator, il titolo lanciato nel 2020 su PC e arrivato successivamente anche su console next gen Xbox Series S e Xbox Series X. Tante le nuove aggiunte, oltre che una nuova edizione presentata con un trailer.

Niente data di uscita al momento. La nuova edizione di Microsoft Flight Simulator arriverà in autunno, ma per ora non c’è un’indicazione di quando potrebbe arrivare. Chiarezza invece sui nuovi contenuti in arrivo: realizzati in partnership con il Smithsonian National Air e lo Space Museum. Nuovi veivoli inclusi, tra cui gli elicotteri e tante altre novità che ci saranno svelate a tempo debito.

Microsoft non è però stata avara di regali e così, dal nulla, il team dietro il simulatore di sviluppo ha annunciato una speciale collaborazione con 343 Industries. Già da ora è possibile infatti scaricare il Pelican di Halo Infinite. L’add-on è completamente gratuito per tutti i possessori di Xbox Game Pass.

