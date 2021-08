Microsoft Flight Simulator tra aerei d’epoca, droni e gare: tutte le novità dal Gamescom 2021

Durante la conferenza Xbox del Gamescom 2021 c’è stato un focus su Microsoft Flight Simulator, disponibile da un anno su PC e da poche settimane su Xbox Series X e Series S. Durante il video sono stati mostrati diversi trailer che hanno mostrato tutte le novità del simulatore di volo in arrivo nei prossimi mesi.

Per cominciare, il prossimo World Update, in arrivo il vicino 7 settembre, porterà nelle versioni di gioco di tutti gli aviatori un grande aggiornamento sull’area tedesca dell’Europa, comprendente la Germania, l’Austria e la Svizzera. Come ogni World Update, l’aggiornamento permetterà di vedere nel dettaglio tutti i punti di interesse più caratteristici di questa grande area europea, che sono circa 100. Sono stati aggiunti anche nuovi aeroporti come quello di Lubecca, ma soprattutto è stato annunciato che con ogni World Update di Microsoft Flight Simulator ci sarà un nuovo aeromobile d’epoca dedicato all’area esplorata. Si comincia proprio dal 7 settembre con il velivolo tedesco Junkers JU-52.

Altra grande novità è costituita dall’implementazione dei droni, di prossimo arrivo in futuri aggiornamenti di Microsoft Flight Simulator. Il primo a essere stato presentato è il Volocopter, un taxi-drone con decine di eliche. Potrebbe essere anche un indizio del vociferato arrivo degli elicotteri? In ogni caso, un altro annuncio-bomba relativo al gioco portabandiera della next-gen è l’arrivo delle gare in gioco. Al momento sappiamo ancora poco, è stato mostrato solo un teaser ed è stato annunciato che gli sviluppatori stanno lavorando alla realizzazione dei più famosi velodromi del mondo.

Mentre il Gamescom 2021 continua ad andare avanti e gli annunci relativi a Microsoft Flight Simulator vengono assorbiti, ricordiamo che gli sviluppatori stanno anche lavorando a una collaborazione con Top Gun: Maverick, nuovo film della celebre serie di aerei da guerra. Scopriremo ulteriori dettagli avvicinandoci all’uscita della pellicola nelle sale cinematografiche.