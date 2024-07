Non vorreste impugnare un controller per le chiappe?

Il team Xbox continua la sua tradizione di realizzare controller wireless in edizione limitata ispirati ai film più attesi al botteghino, lanciando una nuova versione ispirata a Deadpool & Wolverine.

Questo particolare controller presenta una caratteristica molto singolare: un morbido e rotondo "lato B". La curiosa idea arriva in concomitanza con l'uscita del film e cita, ovviamente, una delle battiute più celebri del personaggio impersonato da Ryan Reynolds.

Come per le precedenti edizioni speciali (i controller pelosi ispirati a Sonic the Hedgehog e Knuckles, quelli profumati di pizza dedicati alle Teenage Mutant Ninja Turtles, e il piccolo controller di Grogu con giacca in montone) anche il controller di Deadpool non sarà disponibile nei negozi, ma potrà essere ottenuto solo tramite un concorso a premi.

Per partecipare all'estrazione, e avere una possibilità di vincere, gli aspiranti devono seguire Xbox su X (o Twitter se preferite ancora chiamarlo così) e ripubblicare il post ufficiale del concorso Xbox.

È necessario anche essere maggiorenni, in linea con l'età consigliata per andare a vedere la nuova pellicola dedicata a Deadpool, ma, a differenza dei precedenti concorsi, non serve abitare negli Stati Uniti, ma basta essere residenti in una delle aree in cui sono presenti i servizi di Xbox.

In aggiunta al controller, è stata realizzata anche una versione speciale della console Xbox Series X ispirata a Deadpool. Questa particolare edizione include un supporto decorato con delle repliche, in microfoam, delle katana di Deadpool, oltre che, ovviamente, due controlli con un invidiabile fondoschiena.

Agli appassionati, e ai collezionisti, rimane fino all'11 agosto per partecipare al concorso, giusto un paio di settimane dopo l'uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine, prevista, almeno dalle nostre parti, il prossimo 24 luglio.