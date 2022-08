Nella giornata odierna, Sony ha annunciato un incremento di prezzo per PlayStation 5. Il nuovo prezzo di listino dei due modelli è aumentato in diversi mercati, Italia compresa. In una dichiarazione rilasciata a Windows Central, Microsoft ha annunciato di non avere nessuna intenzione (almeno per ora) di seguire la stessa strategia del colosso nipponico. In sintesi nessun aumento di prezzo per Xbox Series X e Series S, le due proposte di questa generazione della casa di Redmond.

“Cerchiamo sempre di valutare il nostro mercato per offrire ai fan delle opzioni di gioco. Il prezzo di Xbox Series S rimane di 299 Euro, mentre quello di Series X di 499 Euro”, le parole contenute nella dichiarazione di Microsoft rilasciata a Windows Central. Chiaramente questa dichiarazione non deve essere presa come una sicurezza: il mercato è decisamente variabile e non è escluso che in un prossimo futuro la casa di Redmond non decida di optare per un aumento dei prezzi. Stessa filosofia di Nintendo, che ha già annunciato nelle scorse settimane che Nintendo Switch non subirà variazioni di prezzo.

La decisione di Sony di aumentare il prezzo di listino di PS5 è dovuto a diversi fattori, il primo fra tutti l’inflazione, oltre che la svalutazione dell’Euro e dello Yen. In Nord America, uno dei mercati più profittevoli, è stato infatti mantenuto il prezzo originale delle due console. Secondo Daniel Ahmad e Mat Piscatella, analisti di Niko Partners e NDP Group, gli Stati Uniti non sono stati toccati da questo nuovo listino per via della forte concorrenza di Xbox e delle ottime prestazioni del Dollaro, decisamente più forte rispetto ad altre monete.

I nuovi prezzi di PS5 sono in vigore da oggi. PS5 standard è passata da 499 Euro a 549 Euro, mentre la versione digital (priva di un lettore Blue-ray) è passata da 399 Euro a 449 Euro. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.