Avete sempre sognato un TV oltre 55 pollici per giocare? Suvvia, chi non l’ha mai fatto! Schermi con una diagonale piuttosto importante, superiore quindi persino ai 55 pollici, permettono di godere di un’immersione senza precedenti, sia che scegliate l’ultima avventura story-driven di casa PlayStation, sia che scegliate un film o una serie dai servizi in abbonamento.

Come avrete notato, negli ultimi mesi abbiamo confezionato delle guide utili a consigliarvi i prodotti più adatti per gustarvi la nuova generazione, dalle console alle schede video: vi abbiamo suggerito dei monitor, economici e non solo, e vari TV 4K! Quest’oggi, invece, come facilmente intuibile, andiamo a suggerirvi gli schermi più imponenti. Cominciamo subito!

TV da gaming oltre i 55 pollici

LG OLED C2, il migliore per Xbox

Possiamo non cominciare da LG? Lo abbiamo ripetuto più volte su queste pagine: al momento è tra le aziende più lanciate in ambito gaming, come dimostrano i loro televisori dotati di tecnologie all’avanguardia, dal VRR in tutte le salse, quindi Free-Sync o Free-Sync Premium e G-Sync, arrivando a HDR e tantissime altre caratteristiche di livello. Tra l’altro il C2, a differenza del C1, è equipaggiato con un pannello OLED EVO, che assicura una luminosità di picco maggiore e una resa cromatica migliore.

Nello specifico, parliamo di uno schermo OLED, che in questo caso proponiamo nelle sue versioni più esose, 77″ e 83″, diagonali molto importanti che vi permetteranno di godere appieno di giochi story-driven e anche quelli competitivi, considerata la bassissima latenza e la cura riposta per il gaming. LG C2 non le manda a dire nemmeno da un punto di vista estetico: i piedini, facili da installare e molto minimali, assicurano una buona stabilità al pannello e garantiscono un’estetica eccezionale. Meglio di così, davvero non si può: se il budget non vi spaventa (nemmeno troppo esagerato, in verità), vi porterete a casa la soluzione più completa in assoluto per godere del gaming di nuova generazione (c’è persino una modalità Dolby Vision studiata appositamente per giocare!).

Sony OLED A80K, il migliore per PS5

Spostiamoci adesso in casa Sony, ancora una volta con un modello OLED. A80K è, in assoluto, uno degli schermi migliori usciti negli ultimi mesi: supporta il VRR e i 120Hz in 4K e, in sostanza, vi permette di ottenere il massimo dalle nuove console, rinunciando solamente al gaming in Dolby Vision (che invece trovate su LG LC2, essendo un TV partner Xbox), peraltro non supportato nemmeno da PS5, quindi poco male. Esteticamente è un televisore che sa il fatto suo: è minimale, come del resto lo sono tanti altri modelli, e ha dei piedini che permettono al TV di restare stabile senza rinunciare all’estetica. Un sostegno quindi poco vistoso e per nulla ingombrante.

Tradizione assoluta di Sony, lo schermo arriva con una calibrazione di fabbrica di tutto rispetto, vale a dire che non dovrete fare altro che collegarlo alla presa di corrente e godervi delle immagini pazzesche (cosa non da poco!). Anche l’audio e il design sono di buon livello; in merito alle dimensioni, invece, suggeriamo la versione da 77″, soprattutto quando in sconto, considerato il rapporto qualità-prezzo. Per cui, che dire? Se siete dei fortunati possessori di PS5 e, tra una sessione e l’altra amate anche gustarvi un bel film o una serie tv, questo modello fa decisamente al caso vostro.

Samsung NEO QLED, il più luminoso

Arriviamo adesso a Samsung, con un modello QLED completamente votato al gioco. La particolarità di questi schermi è quella di fornire una resa dei contrasti nettamente superiore rispetto alla media e vicina agli OLED (sebbene vi sia un distacco notevole). Le tonalità più scure appaiono infatti poco illuminate e le zone più luminose offrono un picco in nits notevole. Una delle migliori caratteristiche di questo pannello, oltre alle già ampiamente discusse migliorie legate al gaming, è l’HDR, in grado di spingersi fino ad un picco massimo di 2000 nits, offrendo immagini ricchissime e colori vibranti. Inoltre, vi ricordiamo che questo televisore è al momento uno dei pochissimi modelli a supportare l’app Game Pass, che vi permette di giocare a dei titoli straordinari senza l’ausilio di una console Xbox. Facile e veloce: aprite l’app, prendete un controller ed il gioco è fatto!

Sempre per quanto riguarda il gaming, tenete a mente che ci sono TV in grado di saltare completamente la calibrazione che solitamente è richiesta all’interno dei giochi, questo perché Sony e altre compagnie stanno unendo le forze per ovviare al problema. Samsung, esattamente come i TV LG, supporta questa funzione chiamata HGiG la quale, laddove possibile, offre una resa HDR nettamente superiore e vicina all’idea originale degli sviluppatori.

Sony X90K, miglior rapporto qualità prezzo

Ancora in casa Sony, ancora un TV “perfect for PS5”, come etichettato dalla stessa azienda. Questo televisore, infatti, possiede tutte le caratteristiche necessarie per tirare fuori il meglio da PS5, supporta quindi il 4K a 120Hz, la funzione auto HDR che permette allo schermo di calibrare automaticamente l’HDR della console, e il tanto chiacchierato VRR. A differenza del modello precedente, è uno schermo LED dotato di Local Dimming, quindi senza alcun rischio burn-in, una vera consolazione per molti giocatori. Grazie all’utilizzo di questa tecnologia, la resa dei neri non si avvicina di certo a quella presenta negli OLED, ma rimane di gran lunga superiore e preferibile a quella di tantissimi altri modelli LED, e se la gioca alla grande con i QLED.

Riguardo alle dimensioni, in questo caso è possibile spingersi anche fino ai 100″, ma rinunciando ad alcune caratteristiche come al nuovo processore XR. Un compromesso eccessivo, che suggeriamo di non sposare. Da tenere d’occhio, infatti, è proprio la versione da 75″ che trovate qui sotto, dotata della tecnologia più recente e con un buon rapporto qualità-prezzo. Ovviamente, come specificato anche per A90K, trattandosi di un TV Sony beneficerete anche in questo caso di una calibrazione di fabbrica ottima e di un design abbastanza premium, sicuramente superiore a quanto fatto in passato con i modelli della stessa categoria.

LG Nanocell, il più economico

Chiudiamo la nostra carrellata di TV giganti con un modello estremamente economico. Questo modello, equipaggiato con la tecnologia NanoCell, offre tutto il necessario per apprezzare pienamente le console di nuova generazione ma ad un prezzo eccezionale: circa 1699€ per un televisore enorme, 75″, con il quale apprezzare ancora di più le esperienze più cinematografiche. Peraltro, lo trovate spessissimo in sconto a 965€, per cui tenete d’occhio i link qui sotto!

Per il resto, come detto, nonostante il prezzo ridotto c’è tutto il necessario, quindi porterete a casa uno schermo aggiornato, pronto a sfruttare le vostre fiammeggianti console o, perché no? Le vostre schede video. Ci troverete quindi una risoluzione 4K capace di spingersi fino ai 120Hz, VRR, AMD Free-Sync e G-Sync, HGiG e chi più ne ha più ne metta. Anche il design, chiaramente, pur essendo meno pregiato dei modelli top di gamma di LG, è onesto non mancherà di farvi fare un figurone in salotto!

Come scegliere il miglior TV per giocare

HDMI 2.0 oppure 2.1?

Dal momento che le console supportano pienamente i nuovi formati HDMI 2.1, il nostro consiglio è di puntare proprio sui televisori con questa caratteristica, a meno di non dover necessariamente scendere a compromessi a causa del budget. HDMI 2.1, infatti, vi consente di godervi immagini 4K a 120Hz e con chroma 444, ovvero il meglio del meglio per quanto riguarda la resa dei colori. Vi sono poi anche altre caratteristiche come ALLM e VRR, che riducono drasticamente l’input lag e il tearing a schermo. Se siete videogiocatori incalliti e puntate al meglio, dunque, assolutamente HDMI 2.1!

Input lag e HDR

Una volta deciso il formato HDMI, è il momento di scegliere un pannello che abbia anche un input lag basso (per fortuna oggi parecchio ridotto anche su TV) e che supporti i più comuni formati HDR. Il più diffuso in ambito gaming è HDR10; in secondo piano, ma è del tutto in fase sperimentale e riguarda esclusivamente Xbox, il Dolby Vision (quest’ultimo funziona alla grande sui TV LG).

Ebbene fare una precisazione: ad oggi l’esperienza HDR nel gaming è un po’ sporca, nel senso che non vi è una buona collaborazione tra schermo, console e software. Ecco perché, ormai da qualche anno, è stato lanciato HGiG, nato dall’unione di tutti i più noti produttori di TV per risolvere queste problematiche. Soltanto in questo modo, infatti, otterrete un’ottima comunicazione tra i device e non sarà necessario calibrare manualmente HDR su ogni singolo videogioco (a patto che il software in questione supporti la tecnologia, ovviamente). Ciò detto, tutti i modelli elencati nella guida offrono un’ottima resa HDR, per cui non abbiate timore di scegliere.

Audio e design minimale

Lo sappiamo: puntare anche sull’audio può sembrare sciocco, vista la sempre più diffusa abitudine di affiancare un buon impianto audio al proprio televisore. Tuttavia, se proprio non vi va di spendere altri soldi per una buona soundbar, consigliamo di prendere in considerazione i TV Sony, da sempre caratterizzati da una resa acustica di tutto rispetto, compresi tutti i formati più comuni, a partire dal DD e Dolby Atmos. Per quanto riguarda il design, invece, l’obiettivo è quello di puntare su un design super minimale, così da mimetizzare il tutto e dar ampio risalto alle vostre PlayStation 5 e Xbox Series X.

Sistema operativo

Il focus della guida è chiaramente il gaming, ma come non considerare anche gli altri incredibili aspetti di questi televisori? Esatto, perché oggigiorno il TV è un hub pazzesco che ci consente di scaricare app, guardare film e serie tv, usufruire di servizi in abbonamento, e molto altro. Per semplificare tutte queste operazioni c’è bisogno di un buon sistema operativo, che trovate il larga parte in tutti i modelli selezionati all’interno della guida.

Google TV : questo efficace sistema operativo lo troverete abbordo delle TV Sony, quindi dei modelli A80K e X90K. Lavorato ovviamente da Google, appare come una versione incredibilmente più ripulita di Android TV, che vi permette dunque di accedere senza troppe difficoltà ad una miriade di app famosissime, da Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, e via discorrendo.

: questo efficace sistema operativo lo troverete abbordo delle TV Sony, quindi dei modelli A80K e X90K. Lavorato ovviamente da Google, appare come una versione incredibilmente più ripulita di Android TV, che vi permette dunque di accedere senza troppe difficoltà ad una miriade di app famosissime, da Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, e via discorrendo. Tizen: Rinnovato rispetto alle precedenti versioni, al punto che l’azienda stessa lo chiama oggi “Samsung Hub”, questo sistema operativo ha finalmente raggiunto la velocità e la chiarezza che ci aspetterebbe da un TV di questa categoria. Rinnovato nel design, assicura quindi un’ottima navigabilità e una compatibilità con tutte le app più note!

Prezzo

Immancabile nelle nostre guide, eccovi un bel paragrafo dedicato al prezzo! Da sempre, caratteristica decisiva per completare un acquisto. I modelli indicati, inutile girarci attorno, sono molto costosi, considerando le enormi proporzioni dello schermo (che è poi la caratteristica madre di questa guida). Risparmiare, però, è sempre possibile, tant’è che abbiamo suddiviso tutti gli schermi in categorie, con l’ultima che fa decisamente al caso vostro, qualora volgiate risparmiare qualcosina! Ci stiamo ovviamente riferendo al modello Nanocell di LG che, ad un prezzo onesto, vi offre un pannello gigantesco, 75″, provvisto di tutto il necessario per giocare. Ai più facili di portafoglio suggeriamo ovviamente il modello C2 di LG e A80K di Sony: vi ritroverete dinanzi a degli schermi che vi terrete stretti per tutta quanta la generazione, considerata l’enorme qualità e la quantità di tecnologie supportate!