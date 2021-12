Accessori per Xbox | I migliori da regalare a Natale

Questo Natale si prospetta sicuramente come uno dei migliori per i possessori di una console Xbox. Oltre alla sempre maggior diffusione delle ottime Xbox Series X e Series S, e delle comunque sempre valide Xbox One, i possessori di una console Microsoft potranno infatti godersi delle opere come Halo Infinite e Forza Horizon 5. Il primo non ha ovviamente bisogno di presentazioni, essendo l’ultimo attesissimo capitolo di una delle più iconiche serie di videogiochi di sempre, mentre il secondo è un vero e proprio capolavoro, lo zenit per gli amanti dei giochi di corse. Insomma tanti videogiochi e tutti oltremodo validi, perfetti per riempire questo periodo di festività.

Non di soli giochi vive però l’uomo ed ecco infatti che esistono anche numerosi accessori per Xbox con cui migliorare ulteriormente l’esperienza con le console americane. Se mentre poi regalare un videogame può risultare una scelta a dir poco complessa, dovendo valutare l’effettiva qualità del gioco, i gusti del destinatario e così via, gli accessori sono invece dei prodotti molto meno difficili da donare, visto che possono, in base alle esigenze, fare più indistintamente la gioia della persona a cui li regaleremo. Proprio per questo motivo abbiamo elencato in questo articolo quelli che sono i migliori accessori per Xbox da regalare a Natale e far così felici parenti e amici.

Prima di gettarci in questa lista, vi siete però assicurati di aver dato un’occhiata a tutti i giochi per PS5 e Xbox e di esservi dotati di una buona sedia da gaming?

I migliori accessori per Xbox da regalare a Natale

Xbox Game Pass Ultimate

Lo sappiamo, lo sappiamo: l’Xbox Game Pass Ultimate non è proprio un accessorio tradizionale, ma non includerlo in qualsiasi elenco delle migliori cose presenti su Xbox sarebbe stato un vero e proprio errore. Il vasto e convenientissimo servizio in abbonamento di Microsoft, che ricordiamo includere tutti i giochi esclusivi fin dal giorno di lancio (compreso l’attesissimo Halo Infinite), è infatti un vero e proprio affare, nonchè uno dei migliori regali di Natale che un amante dei videogiochi potrebbe ricevere. Del resto chi non vorrebbe avere a disposizione una libreria praticamente infinita di giochi per pochi euro al mese?

» Vedi offerta su Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Controller

Immancabile nella lista dei migliori accessori per Xbox da regalare a Natale è ovviamente il controller apposito, presente in singola unità con ogni Xbox, ma acquistabile anche separatamente in numerose colorazioni. Comodo, solido, preciso e affidabile: i complimenti per il controller Xbox si sprecano e proprio per tale motivo si rivela uno dei migliori regali che potete fare a un amante dei videogiochi. Nel caso decidiate di fare un presente particolarmente generoso, vi ricordiamo infine che esiste anche una versione premium del controller Xbox, che prende il nome di Elite Series 2 ed è personalizzabile nel minimo dettaglio per accontentare anche il più esigente tra i videogiocatori.

» Vedi offerta su Xbox Controller

» Vedi offerta su Xbox Controller Elite Series 2

Cable Guy

Semplici, economici e di grandissimo effetto: se siete alla ricerca del miglior accessorio per Xbox da regalare a Natale, e volete fare una bellissima figura senza svenarvi sul piano economico, a venire in vostro soccorso sono i Cable Guy, ossia dei porta controller dalle forme di qualche eroe dei videogiochi e non solo. Visto il topic di questa lista non potevamo certo non proporvi quello che è il maestoso Cable Guy di Master Chief, l’iconico protagonista della saga di Halo nonché vero e proprio simbolo delle piattaforme da gioco di casa Microsoft. Nel caso preferiate invece altri personaggi legati alla cultura pop, nessun problema: esistono Cable Guy di ogni sorta, in grado di accontentare anche il fan del brand più semisconosciuto in circolazione.

» Vedi offerta su Cable Guy Master Chief

» Vedi offerta su Cable Guy Batman

» Vedi offerta su Cable Guy Crash Bandicoot

» Vedi offerta su Cable Guy Darth Vader

Base di ricarica per controller

Sapete qual è l’unica cosa più odiosa per un videogiocatore di perdere qualche partita o sbagliare qualche passaggio di un gioco particolarmente impegnativo? Il trovarsi con il controller scarico di punto in bianco, dovendo interrompere magari qualche sessione di gioco nel momento clou. Una circostanza certamente spiacevole per molti, ma che può fortunatamente essere risolta grazie a una base di ricarica per controller, ossia uno dei migliori accessori per Xbox da regalare a Natale. Grazie a esse i controller saranno infatti sempre carichi e pronti all’uso, con tali inconvenienti che diventeranno solo un brutto ricordo del passato.

» Vedi offerta su Base di ricarica per controller

Batterie ricaricabili per controller Xbox

Forse non tutti sanno che all’atto pratico la più grande differenza tra i controller di Xbox e PlayStation risiede nella scelta fatta sulle batterie. La casa americana dietro Xbox ha infatti deciso di proporre un sistema basato su delle batterie rimovibili, mentre quella giapponese autrice di PS4 e PS5 ha pensato di integrarle direttamente dentro il controller. Proprio per tale motivo uno dei migliori accessori per Xbox da regalare a Natale sono proprio delle batterie ricaricabili pensate apposta per il controller Xbox. Pensate solo alla comodità di poter semplicemente cambiare al volo pacco di batterie, ovviamente ricaricabili, e poter così continuare a giocare senza dover per forza collegare il controller per caricarlo. Questo doppio pack di batterie ricaricabili per Xbox vi permetterà di farlo: non male, vero?

» Vedi offerta su Batterie ricaricabili per controller Xbox

Adattatore controller Xbox per PC

Indubbio come il controller per Xbox, che potete trovare comodamente anche più sopra in questa lista, sia uno dei migliori in circolazione, grazie a una grande affidabilità e un’ergonomia studiata a puntino. Proprio per questo motivo è quindi lecito provare a utilizzarlo anche su altri device, come ad esempio i sempre più diffusi PC da gaming. Nel caso abbiate quindi un computer, sia fisso che portatile, e vogliate sfruttare anche per esso l’ottimo controller Xbox, a fare al caso vostro è quindi l’adattatore controller Xbox per PC, che vi consentirà in modo semplice di utilizzare il pad in modalità wireless anche su computer. Insomma, un ottimo accessorio per Xbox da regalare, o regalarsi, a Natale.

» Vedi offerta su Adattatore controller Xbox per PC