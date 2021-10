Giochi di spionaggio per sentirsi James Bond | I migliori del 2021

Da pochi giorni è nelle sale cinematografiche il nuovo attesissimo film di James Bond, e per tutti gli amanti del genere di spionaggio questo è sicuramente un momento magico dell’anno. La figura di 007, infatti, è una delle più popolari e affascinanti da ormai diverse generazioni, e l’arrivo di una nuova pellicola cinematografica si porta dietro ogni volta tutta una sua atmosfera che fa tanto piacere ai fan delle storie di James Bond.

Per alimentare questa fiamma abbiamo pensato di proporvi una guida all’acquisto sui migliori giochi di spionaggio (qui trovate la guida ai migliori giochi stealth) e simili che sono attualmente sulla piazza. Mancando ancora una nuova iterazione videoludica dedicata a 007 (ma in sviluppo presso IOI Interactive), abbiamo scelto alcune alternative che sapranno saziarvi, magari facendovi scoprire diverse sfumature al genere spionistico.

Giochi di spionaggio | I migliori

Dishonored

Partiamo con la saga di Dishonored, una serie di giochi che riescono a fondere molto bene le atmosfere di spionaggio a tutto un contesto originale sviluppato dai talentuosi ragazzi di Arkane. Il moderno si fonde al magico, mentre Corvo Attano e compagni dovranno farsi strada in silenzio per riuscire a scoprire cosa si cela dietro a una serie di menzogne che infestano le città di questa fantastica saga. Oltre al primo leggendario capitolo, potete recuperare il suo sequel diretto e l’avventura stand alone La Morte dell’Esterno.

» Clicca qui per acquistare Dishonored Definitive Edition PS4

» Clicca qui per acquistare Dishonored Definitive Edition Xbox

» Clicca qui per acquistare Dishonored 2 PS4

» Clicca qui per acquistare Dishonored 2 Xbox

» Clicca qui per acquistare Dishonored La Morte dell’Esterno PS4

» Clicca qui per acquistare Dishonored La Morte dell’Esterno Xbox



Deathloop

Se conoscete già molto bene Il tratto di Arkane, non potete perdervi il più recente Deathloop. Le atmosfere puramente bondiane sono parecchio presenti in questo titolo in prima persona, e se amata tutto il fascino dei film più classici di 007, proprio in Deathloop riuscirete a ritrovare molti di quegli aspetti, il tutto mischiato a una trama piena di loop temporali e tematiche fantascientifiche.

» Clicca qui per acquistare Deathloop

Metal Gear Solid V

Restando un po’ più con I piedi per terra, ma nemmeno troppo, Metal Gear Solid V The Phantom Pain risulta essere uno dei giochi più adatti nel ricreare molte delle dinamiche d’infiltrazione alla James Bond. In un contesto di guerriglia in vaste mappe aperte, il vostro compito sarà quello di portare al termine missioni sempre più complesse, scontrandovi anche con personaggi misteriosi e dagli strani poteri. Nella realizzazione della saga di Metal Gear Kojima ci ha sempre messo un po’ di 007, e lo si può vedere bene in ogni titolo del brand, soprattutto nel quinto capitolo.

» Clicca qui per acquistare Metal Gear Solid V Definitive Edition PS4

» Clicca qui per acquistare Metal Gear Solid V Definitive Edition Xbox



Blood & Truth

Blood & Truth è un titolo esclusivo per PlayStation VR decisamente meno spionaggio ma ricco di situazioni adrenaliniche. Nei film di James Bond c’è sempre quella situazioni, e quelle situazioni, in cui la spia si trova in rocamboleschi inseguimenti o nel bel mezzo di sparatorie al cardiopalma, e con Blood & Truth sarete in grado di vivere al 100% tutta una serie di situazioni adrenaliniche che vi porteranno a scoprire una trama fatta di tanto sangue e molte rivelazioni.

» Clicca qui per acquistare Blood & Truth

Deus Ex

Passiamo a un qualcosa di più particolare con gli ultimo capitolo del franchise di Deus Ex. Sebbene il brand sia da sempre stato molto incentrato sulla libertà data al giocatore, nella serie cyberpunk non sono mai mancate situazioni da risolvere con l’arguzia di una spia.

» Clicca qui per acquistare Deus Ex Mankind Divided PS4

» Clicca qui per acquistare Deus Ex Mankind Divided Xbox



Hitman

Chiudiamo con uno stealth puro che, per una volta, mette i giocatori nei panni dell’assassino, e che assassino. L’Agente 47 è ormai un’icona della cultura videoludica, e nei più recenti capitoli della trilogia World of Assassins di Hitman le sue gesta brillano più che mai. Ogni nuova missione vi porterà in giro per il mondo, facendovi fare un world tour degno dei migliori film di James Bond, e ogni bersaglio che dovrete eliminare vi richiederà una strategia ben ragionata per non far scoprire le vostre tracce.

» Clicca qui per acquistare Hitman PS4

» Clicca qui per acquistare Hitman Xbox

» Clicca qui per acquistare Hitman 2 PS4

» Clicca qui per acquistare Hitman 2 Xbox

» Clicca qui per acquistare Hitman 3 PS4

» Clicca qui per acquistare Hitman 3 PS5

» Clicca qui per acquistare Hitman 3 Xbox