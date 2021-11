Postazioni di guida per giocare a Forza Horizon 5 | Le migliori del 2021

Forza Horizon 5, nuovo capolavoro automobilistico, sta facendo riscoprire a vecchi e nuovi gamer appassionati di corsa la comodità di avere una postazione di guida. Se siete in questo articolo è proprio perché avete intenzione di procurarvi tutti gli accessori possibili necessari a migliorare la vostra esperienza di gioco nei racing game e, perché no, rendere i gameplay sempre più realistici.

Avete un volante, i pedali e la leva del cambio ma preferite avere una seduta il più simulativa possibile di un’auto da corsa? Le migliori postazioni da guida per il gaming disponibili sul mercato consentono ai giocatori appassionati di corse di avere un’esperienza di gioco completa a 360 gradi, anche quando si tratta di stili di guida meno simulativi come Forza Horizon 5. Qualunque sia la vostra preferenza di guida, in questo articolo abbiamo incluso diversi livelli di immersione in gioco grazie alle tante funzioni che le migliori postazioni disponibili sul mercato sono in grado di offrire. Se intorno a voi, oltre a un volante e dei pedali, avete bisogno anche di sedili più sportivi, o addirittura di ammortizzatori e sensori vari, siete nel posto giusto.

Questo articolo offre una selezione di prodotti che spaziano dalle postazioni più economiche e alla portata di chiunque fino a quelle più professionali e costose, qualunque sia il vostro gusto in fatto di comodità e immersione in gioco. Prima di procedere con la disamina delle diverse postazioni di guida, fate anche un salto tra i migliori volanti da gaming da affiancare alle vostre postazioni e i migliori racing game.

Le migliori postazioni da guida

Next Level Racing S015, la più economica

La postazione da guida Next Level Racing S015 è la soluzione che più si adatta agli spazi stretti e… alle tasche bucate! Questa postazione economica è stata pensata proprio per iniziare a progettare la propria passione per i giochi di corsa come Forza Horizon 5 con calma e con poca spesa. LA S015 infatti è agilmente pieghevole, sia per adattarsi a diversi stili di guida, sia per essere riposta altrove quando non viene utilizzata. Le sue superfici e i suoi moduli sono tutti compatibili con i principali volanti e pedali delle marche più famose come Thrustmaster, Logitech e Fanatec. Le dimensioni sono adatte a persone alte dai 120 ai 200 cm, con un limite di carico massimo di 150Kg. Nonostante la poca imbottitura del sedile, la postazione risulta davvero comoda e inoltre implementa funzioni essenziali come il Force Feedback e le vibrazioni. Su Amazon la S015 è venduta anche con alcuni accessori aggiuntivi per la guida che potrebbero farvi gola!

PlaySeat Evolution, la più conveniente

Le postazioni da guida PlaySeat Evolution sono un’istituzione nel mondo dei giochi di corsa. Da diversi anni, le postazioni Evolution sono la soluzione ottimale per esperienze di guida realistiche a prezzi non esagerati, il tutto poi facilmente mimetizzabile nel salotto di casa: rivestimento in materiale simil-pelle, design sportivo ma al contempo elegante e di qualità, e struttura in acciaio resistente che conferisce stabilità e robustezza. Insomma, grandissimo comfort a prezzi contenuti. Il supporto per il volante è compatibile con la maggior parte degli hardware dedicati alla guida delle migliori marche, così come il ripiano di fissaggio per la pedaliera. Il sedile è raccomandato per persone alte dai 120 ai 220 cm, per un peso massimo di 122 Kg. Questa postazione è congeniale a grossomodo qualunque veicolo di Froza Horizon 5 senza troppe modifiche della seduta.

Xtreme Pro Racing 90450, la più essenziale

Se cercate qualcosa di buono e solido senza troppi fronzoli, la Xtreme Pro Racing 90450 è la postazione da guida giusta per i vostri canoni. Si tratta di un’ottimo sedile da corsa con supporto per volante, pedaliera e cambio. Niente di più, niente di meno. Ideale per occupare meno spazio possibile ma avendo comunque a cuore la qualità della vostra esperienza di gioco con racing game come Forza Horizon 5. Il telaio è in acciaio robusto verniciato di nero, e il prodotto monta una serie di regolazioni che si adattano il più possibile al vostro stile di guida. La seduta è ideale per auto con guida GT piuttosto che quelle sportive, ma per il servizio che offre Xtreme potreste farvela andare bene per qualunque tipologia di veicolo, soprattutto in un gioco come Forza Horizon 5 dove ve ne sono centinaia diversi!

Next Level Racing S010, la più comoda

Arriviamo adesso a prodotti davvero professionali con la Next Level Racing S010. Il design della postazione da guida S010 consente al suo utente di ottenere il massimo dal proprio cockpit, grazie alle barre GT regolabili che permettono di sperimentare diverse posizioni con il sedile, sollevandolo anche di parecchi centimetri da terra: in questa maniera, se proprio volete ottenere il massimo dell’esperienza da Forza Horizon 5, potete gestire l’altezza della seduta in base al veicolo che avete scelto di guidare, dai più sportivi ai SUV. L’abitacolo è rigido e solido, e le regolazioni consentono di avere volante, pedali e leva del cambio nella posizione più comoda per il suo utilizzatore. Il modello S010 arriva anche con alcune funzioni extra che rendono questa postazione tra le più comode sul mercato: supporto per il cambio, cursore del sedile, cuscino lombare e piedini regolabili sono comfort aggiuntivi che garantiscono un’esperienza di gioco di qualità elevata.

Next Level Racing GTtrack, la più sportiva

Passiamo al prossimo livello con la Next Level Racing GTtrack, una delle postazioni di guida più professionali e sportive per il mondo dei giochi di corsa, nonché un’altra soluzione ottimale per i diversi stili di guida di cui è possibile esperire su Forza Horizon 5. Il sedile è perfino munito di cinture di sicurezza, e il suo design aggressivo è mitigato solo dall’elegante rifinitura del materiale in similpelle. Come la S010 di Netx Level Racing, anche la GTtrack monta regolazioni modulari in grado di garantire facile adattabilità a diverse esperienze di guida e diversi tipi di vetture, tranne quelle più sportive come le auto da F1. Le regolazioni in questa postazione da corsa non sono da individuare solo nell’altezza e nell’inclinazione del sedile, ma anche nelle distanze di volanti, pedali e leve del cambio (quest’ultima è addirittura posizionabile a sinistra se preferite uno stile di guida inglese). L’intera postazione GTtrack è costruita con la giusta rigidità per supportare ruote a trazione diretta e pedaliere professionali.

PlaySeat F1 Racing, la migliore

Arriviamo al prodotto più assurdo e costoso, ma anche quello che sicuramente regala più soddisfazioni e immersione in gioco. Stiamo parlando della postazione da corsa PlaySeat F1 Racing, che come avrete già intuito dalla foto e dal nome è la più adatta alle vetture sportive. La seduta di questa postazione, infatti, è proprio creata per restituire l’esperienza di una monoposto di Fromula 1, con una conformazione del sedile e un posizionamento di volante e pedali che ricordano proprio l’abitacolo della caratteristica auto da corsa. Grazie alle numerosissime regolazioni della postazione e a un design accattivante, questa postazione è un vero gioiello per i giocatori che vogliano trarre il massimo dell’esperienza dai racing game con sedute sportive, tra cui non va scartato Froza Horizon 5. La postazione F1 Racing è realizzato in telaio e acciaio completamente regolabili, con un sedile di similpelle imbottito di materiali comfort di alta qualità: solidità e realismo sono le parole chiave per questo prodotto.

Come scegliere le postazioni di guida migliori

Non tutte le postazioni da guida incluse in questo articolo sono adatte alle preferenze, ahli stili di guida o allo spazio a disposizione di tutti i videogiocatori. Per questo motivo abbiamo raggruppato in coda a questo articolo le principali caratteristiche a cui dovreste fare attenzione prima di scegliere la migliore postazione da guida per le vostre esigenze: ergonomia, funzionalità, spazio a disposizione e community attiva.

Ergonomia

Le postazioni da guida possono distinguersi principalmente per due principali stili di guida (GT e F1), ma nella sostanza ogni postazione è un po’ diversa dalle altre. Se avete problemi di schiena o se cercate più in generale la comodità, cercate di assicurarvi una postazione da guida che includa più regolazioni possibili, o magari ripiegate su prodotti con sedili imbottiti come la Next Level Racing S010, piuttosto che l’economica S015, pensata più per adattarsi a spazi ristretti. Le diverse regolazioni delle postazioni da guida possono presentarsi anche nella disposizione di eventuali accessori per la guida da comprare, come volanti, pedaliere e leve del cambio: alcuni prodotti come per esempio la Next Level Racing GTtrack ha anche la possibilità di muovere la leva del cambio a sinistra per uno stile di guida inglese.

Funzionalità

Molte delle postazioni da guida prese in esame in questo articolo hanno funzioni in più della semplice seduta simulativa di un veicolo realistico. Nel caso delle postazioni di guida si può parlare della semplice aggiunta di cuscini lombari e accessori extra come nel caso della Next Level Racing GTtrack, o dell’inclusione di accessori utili alla guida come volanti, pedaliere e leve del cambio come nel caso della Next Level Racing S015. Inoltre, alcune postazioni aggiungono funzioni come il Force Feedback, una tecnologia che restituisce all’utente sensazioni di guida vicine alla realtà come la reazione delle ruote e dell’attrito sulla strada. Se volete un’esperienza completa e iper-realistica dovreste migrare sulla PlaySeat F1 Racing, a patto di dover adattare il vostro stile di guida esclusivamente a sedute sportive da abitacolo delle monoposto della F1.

Spazio a disposizione

Le postazioni da guida sono tutte ingombranti, non se ne salva (quasi) nessuna quindi cercate di valutare lo spazio a disposizione prima di procedere con l’acquisto. In questo articolo, ad ogni modo, abbiamo incluso anche la Next Level Racing S015, una postazione da guida pieghevole che può essere agilmente riposta per non intralciare eventuali passaggi e spazi ristretti, oppure la Xtreme Pro Racing 9045, una seduta semplice e solida che non ha bisogno di tanti fronzoli per funzionare come simulatore di un abitacolo di un veicolo. Postazioni da guida più grandi come la PlaySeat Evolution o la PlaySeat F1 Racing invece richiedono non solo un grande spazio, ma anche poca movibilità data la loro grande struttura.

Community attiva

Gli accessori dedicati ai giochi di guida sono strumenti molto complessi che il più delle volte richiedono aggiornamenti e modifiche per funzionare al meglio. Per questo motivo, ogni volta che acquistate un prodotto del genere, cercate anche cosa si dice nelle community attive dei giocatori dei racing game come Forza Horizon 5, perché magari potrebbe esserci qualche patch o qualche modifica fisica che potrebbe migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco. Il confronto con altri utenti che già sono passati per i vostri dubbi inoltre vi porterà sicuramente a fare la scelta più giusta per le vostre esigenze.