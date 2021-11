Scrivanie da gaming | Le migliori da acquistare a Natale

Siete già pronti con gli addobbi di natale e tra le vostri acquisiti sono in programma scrivanie da gaming? Da bravi aiutanti di Babbo Natale abbiamo letto le vostre letterine e siamo pronti a offrirvi una lista di scrivanie da gaming sempre aggiornata in questo denso periodo di regali e acquisti. Capire le esigenze di una buona scrivania adatta alle sessioni di gioco non è così semplice come può sembrare: al giorno d’oggi i giocatori sono esigenti e hanno bisogno di postazioni comode, ergonomiche e piene di funzionalità adatte a lunghe sessioni di gioco.

Non basta una semplice scrivania per accontentare i videogiocatori moderni, per questo abbiamo preparato una lista di soluzioni ottimali, possibilmente in offerta, che vanno a puntare su questa o quella esigenza particolare. Le migliori scrivanie da gaming hanno supporti per agganciare cuffie e cavi, utili per fare ordine e per riservare lo spazio della superficie per cose più ingombranti come schermi, console e tastiere. Tutte le scrivanie in lista, inoltre, sono composte di materiali antiscivolo che consentono sessioni di gioco confortevoli ed ergonomiche. Alcune scrivanie, come la GTPLAYER, hanno anche un supporto per il monitor, che solleva lo schermo della vostra postazione a un’altezza più ottimale per i vostri occhi, così da non dovervi ingobbire per giocare!

Per i giocatori ancora più esigenti, abbiamo pensato anche a scrivanie da gaming con funzionalità extra come la regolazione di piedi e/o gambe, come succede con le scrivanie Furgle e la Himimi. Per i giocatori che invece hanno poco spazio a disposizione, abbiamo pensato sia a soluzioni più minute come la GTPLAYER o la Himimi di dimensioni piccole, sia a scrivanie salva-spazio che hanno una forma a L come la Dripex, utilissime per adattarsi agli angoli delle stanze.

Vi ricordiamo, prima di cominciare a scandagliare la nostra lista, che i prodotti che abbiamo selezionato in questa guida sono quelli che noi crediamo essere le migliori soluzioni attualmente sul mercato. Consultate spesso questo articolo perché fino alla cavalcata finale di Natale si aggiornerà con nuove offerte ed eventuali nuovi prodotti. Fate anche un salto tra le migliori scrivanie da gaming del 2021, le migliori scrivanie regolabili e le migliori scrivanie grandi.

Scrivanie da gaming, le migliori di Natale

GTPLAYER, la più conveniente

L’offerta più economica e conveniente del momento la fa GTPLAYER con la sua minuta ma interessante scrivania progettata per il gaming. La scrivania GTPLAYER è venduta con un comodissimo stand per il monitor, utile a sollevare l’altezza dello schermo. La superficie, nonostante le ridotte dimensioni da 108×60 cm, garantisce di posizionare diversi dispositivi, anche grazie a un vassoio porta-cavi sotto la superficie, e grazie ai supporti laterali adibiti per cuffie, bicchieri e casse. È perfino presente uno stand porta-smartphone o porta-tablet, una funzionalità extra molto sottovalutata che invece si rivela davvero utile sia che si tratti di avere secondi schermi piccoli a portata di mano, sia di controllare rapidamente notifiche e altre eventualità senza dover spostare troppo lo sguardo e l’attenzione dallo schermo principale. Parlando dei materiali, infine, le scrivanie da gaming di GTPLAYER sono in fibra di carbonio, una composizione che garantisce solidità e resistenza.

Trust GXT 711 Dominus, la più essenziale

Se cercate di spendere poco ma volete comunque le funzionalità più essenziali di buone e affidabili scrivanie da gaming, non bisogna far altro che affidarsi a marchi blasonati come Trust. La GXT 711 Dominus ha tutto ciò che serve di base per accompagnare lunghe sessioni di gioco con la giusta ergonomia. Per cominciare la scrivania è abbastanza larga e resistente da riuscire a gestire e mantenere due schermi da 27 pollici, ormai imprescindibili se si vuole avere una postazione adatta anche allo streaming. Le funzioni extra di questa scrivania sono adagiate fuori dallo spazio della superfice: supporto per le cuffie e porta-bicchieri all’esterno, così come un sistema di gestione dei cavi applicato sotto il ripiano. Il telaio è realizzato in ferro e acciaio, con un ripiano superiore in MDF da 18mm di alta qualità. Sono presenti anche piedini regolabili in altezza, ideali per eventuali dislivelli del terreno d’appoggio.

Furgle, la più solida

La scrivania da gaming Furgle, in offerta in questi giorni su Amazon, è uno dei prodotti più intriganti in questo campo. La superfice del tavolo è lunga 140 cm e riesce in questa maniera ad ospitare dai 2 ai 3 monitor a seconda delle dimensioni. Anche qui lo spazio è stato studiato appositamente per adagiare tutti i device accessori fuori dal ripiano d’appoggio: porta-cuffie e porta-bicchieri sui lati, e gestione della cavetteria adagiata sotto la superficie assieme a un supporto speciale per la ciabatta delle prese. La scrivania di Furgle è venduta inoltre assieme a un tappetino antiscivolo personalizzato, perfetto per adattarsi ai materiali di altissima qualità di questo prodotto: pannelli ecologici in fibra di carbonio di grado E1 che sono inodori, impermeabili e facilissimi da pulire nonostante la texture ispirata al motorsport. Le gambe e il telaio sono di acciaio spesso, e infatti l’intera scrivania da gaming è in grado di sostenere un carico massimo di 150 Kg. Anche qui i piedini della scrivania sono regolabili in altezza per evitare instabilità su terreni e pavimenti con dislivelli.

Dripex, la migliore ad angolo

Arriviamo adesso a una delle soluzioni più particolari: la scrivania ad angolo Dripex, utile nel caso si voglia salvare un po’ di spazio nella stanza in cui avete deciso di collocare la vostra postazione da gaming. La forma a L della scrivania, infatti, si adatta proprio all’esigenza di ottimizzare lo spazio a disposizione, sia sopra la scrivania che al di fuori della vostra postazione: lo spazio dedicato ai vostri device è aumentato, e al contempo l’intera scrivania occupa meno spazio! Il piano del tavolo è in acciaio al carbonio impermeabile, resistente ai graffi e piacevole al tatto, con un carico massimo sopportabile di circa 90 Kg. Ci sono anche piedini antiscivolo regolabili in altezza, utili in caso di dislivelli del pavimento. Le funzioni extra sono sempre le solite essenziali come porta-bicchieri e porta-cuffie esterni al tavolo, cavetteria gestibile sotto il ripiano, ma in aggiunta ci sono anche un comodissimo tappetino antiscivolo per mouse e tastiera, e un rack per gamepad e videogiochi.

Himimi Gaming Desk, la migliore in assoluto

Arriviamo al pezzo da 90 di questa guida all’acquisto: la scrivania Himimi Gaming Desk, disponibile tra l’altro in tre differenti dimensioni. A questo prodotto non manca davvero nulla, e già dalle medie dimensioni si può pensare di accomodare ben 3 schermi sulla superficie di appoggio. Stiamo parlando di una delle scrivanie da gaming più versatili grazie alle dimensioni e alla struttura ergonomica: il bordo sagomato liscio del tavolo garantisce un appoggio morbido e comodo a polsi e avambracci. Per il resto il piano è in fibra di carbonio mentre la struttura della scrivania è realizzata in acciaio saldato ad alta resistenza per garantire la massima stabilità, questo anche grazie alle gambe a forma di T e a quattro piedini di livellamento per i pavimenti irregolari: il carico massimo sopportabile, infatti, è di circa 180 Kg! Non mancano gancio per cuffie e supporto porta-bicchieri, entrambi posti all’esterno della superficie d’appoggio, e un sistema di gestione dei cavi provvisto di due fori sul tavolo e di spazio extra per la ciabatta multipresa.

