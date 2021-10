Videogiochi da giocare ad Halloween | I migliori del 2021

Halloween è ormai sempre più vicino e con lui anche la voglia da parte di molti di sperimentare qualche esperienza più paurosa del solito. Perché non prendere quindi la palla al balzo e approfittare di questo particolarissimo periodo dell’anno per immergersi in qualche videogioco horror, capace di provocare paura e terrore? Proprio per aiutarvi a trovare quelli che sono i migliori videogiochi da giocare ad Halloween per ogni palato (sì, anche per chi non è proprio un cuor di leone) abbiamo quindi deciso di stilare una lista e proporvi quelle che per noi sono le migliori esperienze videoludiche da affrontare a tema con questo periodo. Esperienze a giocatore singolo, lunghe avventure in cooperativa e anche multiplayer asincroni: qualsiasi siano i vostri gusti potrete trovare in questo articolo quelli che sono i migliori videogiochi da giocare ad Halloween. Il tutto, ovviamente, all’insegna del terrore!

I giochi horror o con un’atmosfera cupa non fanno proprio per voi? Nessun problema: potete riempire la fredda notte del 31 ottobre, e anche molte altre, con i migliori giochi open world e con i migliori giochi strategici.

Videogiochi da giocare ad Halloween

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Uno dei migliori videogiochi da giocare ad Halloween è sicuramente il recentissimo The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, terzo capitolo della saga uscito su PlayStation, PC e Xbox nei giorni scorsi. Un’opera colma di momenti di grande tensione e perfetta per essere giocata in compagnia, che nella nostra recensione abbiamo definito come: “un prodotto divertente, che raggiunge il suo apice se affrontato in cooperativa, soprattutto online, grazie all’imprevedibilità di alcune sezioni. Se cercate un modo per celebrare Halloween, non dovete cercare oltre”. Insomma se volete un videogioco dall’impronta narrativa da giocare ad Halloween con gli amici House of Ashes fa decisamente per voi.

House of Ashes è però, come dicevamo poco fa, il terzo capitolo della saga di The Dark Pictures Anthology. Se non avete ancora avuto modo di mettere le mani sui validi precedenti episodi, ossia Man of Medan, ambientato in una nave spettrale, e Little Hope, che ha invece luogo in un villaggio fantasma, Halloween potrebbe essere decisamente l’occasione giusta per farlo.

Resident Evil Village

In una lista dedicata ai migliori videogiochi da giocare ad Halloween non poteva certamente mancare sua maestà Resident Evil, con quello che è il suo ultimo episodio. Village è infatti un signor videogioco, capace di regalare una lunga e paurosa avventura in solitario, dove ad attenderci ci saranno amenità di ogni tipo e più di qualche spavento. Se volete qualcosa da vivere in solitaria e con le luci rigorosamente spente, Resident Evil Village è proprio quello che state cercando.

Se l’orrore di Resident Evil Village non è per voi abbastanza, potete cimentarvi nel precedente episodio, ossia Resident Evil 7, senza ombra di dubbio alcuno una delle esperienze più terrificanti degli ultimi anni. Volete invece rivivere il passato? Allora in tal caso è l’ottimo Resident Evil 2 Remake a fare al caso vostro!

Alan Wake Remastered

Alan Wake è un vero e proprio capolavoro e, se non l’avete ancora giocato, questo Halloween può essere l’occasione giusta per farlo. Sebbene non sia contraddistinto da un’esperienza survival horror, e perciò sia particolarmente consigliato per i meno coraggiosi, la fatica di Remedy è dotata di una splendida atmosfera dark, dove scacciare gli incubi tramite una torcia. Ora anche in una versione tecnicamente migliore grazie alla recente Remastered: che volere di più?

Little Nightmares 2

Se siete alla ricerca di qualche esperienza horror un po’ particolare, a fare al caso vostro è sicuramente Little Nightmares 2. L’opera di Bandai Namco è infatti: “un gioiello di game design e direzione artistica, capace di attirarvi nelle maglie della sua trama oscura”. Insomma, se volete passare Halloween in un modo un po’ peculiare, Little Nightmares 2 potrebbe essere proprio il gioco che fa al caso vostro.

Se non avete ancora avuto modo di provare l’ansia e il terrore del primo capitolo, vi farà allora decisamente piacere sapere che è possibile acquistare il primo Little Nightmares in una edizione contenente tutti i vari DLC, in modo tale da arricchire ulteriormente l’esperienza del secondo episodio.

Dead by Daylight

Un altro gioco da giocare in compagnia ad Halloween è sicuramente Dead of Daylight, una delle esperienze multiplayer dalle tinte horror più apprezzate degli ultimi anni. In Dead by Daylight un giocatore, che impersona uno dei serial killer o mostri proveniente anche da celebri franchise, deve dare la caccia a un manipolo di sopravvissuti, anch’essi impersonati da vari giocatori, che devono invece scappare. Una formula di gioco semplice ma funzionale, perfetta per passare la notte di Halloween e non solo in compagnia di qualche amico e di qualche brivido.

Until Dawn

Prodotto dagli stessi autori della The Dark Pictures Anthology che ha aperto questa lista, Until Dawn è un’ottima esclusiva PlayStation che riesce a regalare una storia del terrore dal taglio cinematografico. Degni di nota sono soprattutto i vari finali, che vi porteranno a vivere più e più volte le avventure degli sfortunati protagonisti del titolo per trovare loro il miglior epilogo possibile. Un gioco con qualche anno sulle spalle ma ancora validissimo, che saprà “scaldare” senza troppi problemi la vostra fredda serata di Halloween.

Come scegliere i migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Scegliere i migliori videogiochi da giocare ad Halloween potrebbe forse sembrare un’esperienza banale e semplice, ma in realtà sono diversi gli aspetti che possono essere tenuti in considerazione per fare una scelta il più oculata possibile. Vediamo insieme quelli che sono i principali.

Giocatore singolo vs multigiocatore

Il primo aspetto è sicuramente quello relativo alla modalità di fruizione del gioco. Volete passare una nottata di Halloween sfidandovi con qualche amico o preferite invece collaborare per sconfiggere qualche oscura minaccia? O, magari, vi sentite a più agio ad addentrarvi nel terrore in totale autonomia? In base a cosa risponderete a queste domande potrete più facilmente orientarvi sulla tipologia di gioco per Halloween perfetto per voi.

Livello di terrore

Certo, lo sappiamo: Halloween è il giorno della paura per antonomasia, ma non tutti la amiamo allo stesso modo. In base al livello di terrore che state cercando potete quindi propendere per un gioco capace di far venire i brividi lungo la schiena piuttosto che qualcosa solamente dalle tematiche più dark del solito. Insomma, volete spaventarvi a morte o solo assaporare l’atmosfera?