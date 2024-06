Mike Ybarra suggerisce l'abbandono delle console per Xbox

Durante l'Xbox Games Showcase 2024, Microsoft ha annunciato l'espansione della sua linea hardware con l'introduzione di tre nuove versioni delle console Xbox Series X|S. Tra queste troviamo una Xbox Series X in colore Robot White, caratterizzata da una memoria da 1 TB e priva di lettore di dischi fisici, rendendola una console esclusivamente digitale. In aggiunta, è stata presentata una Xbox Series S, anch'essa in Robot White e solo digitale, con le stesse specifiche di memoria.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'attenzione si concentra soprattutto sul nuovo modello di punta: la Xbox Series X in Galaxy Black da 2 TB, che supporta sia giochi in formato fisico sia digitale. Questa versione si distingue per un design satinato e un controller personalizzato che riprende il colore verde caratteristico di Xbox. Con queste aggiunte, l'offerta hardware di Xbox si arricchisce notevolmente, proponendo opzioni per diversi tipi di gamers.

Mike Ybarra, ex-presidente di Blizzard, ha espresso opinioni "negative" riguardo questa strategia. Sebbene apprezzi l'approccio di Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, verso i giochi multipiattaforma, ha mostrato perplessità riguardo l'investimento continuo in hardware specifico. Ybarra suggerisce che Microsoft dovrebbe invece focalizzarsi maggiormente sullo sviluppo di giochi eccezionali e sull'ottimizzazione di Windows per dispositivi di terze parti, evitando così costi elevati e produzioni limitate legate all'hardware proprietario.

Phil Spencer ha riconfermato la strategia di rendere i giochi Xbox disponibili su più piattaforme, una mossa che sostiene l'integrazione e l'espansione nel mercato gaming a livello globale. Questo non solo incrementa la visibilità dei giochi Microsoft, ma facilita anche l'accesso per un numero maggiore di utenti.

Che voto dai all'Xbox Game Showcase? 10 (38%) Da 8 a 9 (39%) Da 7 a 8 (11%) Da 6 a 7 (4%) Sotto il 6 (8%) Vota Scade fra tra 5 giorni Totale voti: 122 Vuoi cambiare la tua risposta?

In aggiunta, molti dei titoli annunciati all'evento saranno disponibili su Game Pass, il che potenzia ulteriormente l'attrattiva dell'abbonamento. Considerando le varie piattaforme su cui i giochi verranno lanciati, gli utenti hanno tutto l'interesse a considerare l'abbonamento a Game Pass, disponibile anche tramite Amazon, per godere di un'ampia gamma di opzioni di gioco.