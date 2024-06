Minecraft 1.21 Tricky Trials, tutto quello che c'è da sapere

Sta arrivando su Minecraft l'aggiornamento 1.21 che include un primo rilascio dell'espansione chiamata Tricky Trials, annunciata il 15 ottobre 2023 in occasione del Minecraft Live 2023. Il focus di questo aggiornamento, previsto per il 13 giugno 2024, è espandere le meccaniche di combattimento e quelle di costruzione.

Ci sono diverse novità in questo update che coinvolgono più aree di gioco, dalla generazione dei mondi fino all'introduzione di nuovi mob. Tuttavia, come suggerisce stesso il nome dell'espansione, "Tricky Trials", il maggior punto di interesse di questo aggiornamento è l'introduzione delle trial chambers, in italiano "camere delle prove", strutture sotterranee in cui imbattersi in mini-sfide di combattimento.

In questa guida vediamo più nel dettaglio ogni introduzione dell'aggiornamento 1.21, punto per punto.

Trial Chamber

Le Trial Chamber, o camere delle prove, sono nuove strutture dove i giocatori possono mettersi alla prova in mini-sfide di combattimento. Queste strutture si generano sottoterra nell'Overworld, grossomodo a un'altezza compresa tra -40 e -20.

Se state giocando in un mondo già generato prima dell'aggiornamento 1.21 di Minecraft, il gioco avrà comunque la possibilità di generare delle Trial Chamber, ma solo ed esclusivamente in chunk non ancora generati dalla vostra esplorazione della mappa.

A proposito di mappa, queste strutture possono essere anche localizzate ottenendo una Trial Chamber Map dal villager cartografo trovabile nei villaggi, chiamata in italiano Mappa della Prova. Per ottenere la mappa è necessario che il cartografo sia di livello Apprendista. Attenzione perché queste mappe non sempre conducono alla struttura più vicina.

Composizione delle Trial Chamber

Le Trial Chamber sono composte perlopiù da blocchi di rame e mattoni di tufo, e sono formate da diverse stanze e un Vault, in italiano Cassaforte, una sorta di contenitore metallico che offre una ricompensa al completamento della Trial Chamber. Solo nei Vault si possono trovare oggetti come i Nuclei Pesanti necessari a creare una nuova arma, e particolari tipi di Schemi di Forgiatura per armature. Le Trial Chamber sono anche l'unico luogo in cui possono generarsi mob come il Breeze, di cui parleremo più avanti.

Esistono essenzialmente due tipi di Trial Chamber: quelle normali, dove bisogna completare delle sfide di combattimento per guadagnarsi una chiave di una Cassaforte, e le Trial Omen, in italiano Prove del Malaugurio, varianti delle prove dove i mob saranno più difficili da abbattere. Per avviare una Prova del Malaugurio è sufficiente essere sotto l'influenza del nuovo effetto Malaugurio, ottenibile in diverse maniere tra cui pozioni che proprio le Trial Chamber possono garantire come ricompense.

Si possono distinguere Spawner e Casseforti normali da altre contrassegnate dal Malaugurio per il colore che emettono: arancione nel caso di Trial Chamber tradizionali, azzurre nel caso Malaugurio. Solo le Chiavi del Malaugurio possono aprire Casseforti del Malaugurio. Ovviamente le Casseforti del Malaugurio forniscono ricompense più rare.

Tutte le Trial Chamber sono formate da una composizione di 4 tipi di stanze: androni, corridoi, intersezioni e camere. Per ogni struttura c'è sempre una camera d'entrata, usata come punto di partenza, ma ovviamente nelle vostre esplorazioni sotterranee non è detto che sarà la prima stanza a cui avrete accesso. Questa camera ha una porta di rame ossidato, tagliato o cesellato, e già qui è possibile trovare dei forzieri e almeno una Cassaforte.

Dopo l'ingresso ci si imbatte in un atrio connesso a un corridoio. L'atrio è una stanza alta e aperta con una grande scalinata che scende verso una fontana. Il corridoio può condurre ad altri corridoi o a camere di combattimento, e così via per ogni corridoio.

I corridoi sono alti tre piani e possono contenere Trial Spawner di mob di qualunque categoria, forzieri, Cassaforti, vasi o trappole. Per quel che riguarda le camere, queste possono avere diversi tipi di combattimenti, talvolta anche con spawner multipli di mob.

Nuovi mob

Sono stati introdotti due nuovi mostri, di cui uno strettamente legato alle Trial Chamber. Entrambi comunque possono essere generati tranquillamente nelle camere delle prove.

Breeze

Il Breeze è un mob ostile che si trova esclusivamente nelle Trial Chamber. Ha l'aspetto di un Blaze, mob del Nether, ma in una variante azzurra che spara Cariche di Vento che al loro impatto con un'entità o un blocco producono un'esplosione d'aria che spingono lontano persone e mob.

Le Cariche di Vento possono anche attivare porte, pulsanti , leve e bottoni. Possono anche aprire botole, porte e cancelli tranne se sono di ferro. Attenzione perché i Breeze sono in grado di deviare i proiettili, quindi vanno affrontati in mischia. Il loro loot è composto dalle Verghe di Breeze, ingrediente essenziale per creare la Mazza, di cui parleremo più giù in questo articolo.

Paludoso

Questo mob si trova principalmente nelle zone paludose, ed è in tutto e per tutto uno scheletro aggressivo infestato da funghi. Come la sua controparte tradizionale, anche il Paludoso è armato di arco e frecce, ma i suoi proiettili sono velenosi. Può apparire anche nelle Trial Chambers, e quando ucciso ha come loot frecce velenose e funghi.

Nuovi blocchi

Finalmente è stata trovata una nuova funzione al rame, un minerale presente in Minecraft da parecchi aggiornamenti ma finora di scarsa utilità; con l'aggiornamento 1.21 di Minecraft adesso è possibile avere diversi blocchi decorativi, molti dei quali vengono anche generati automaticamente dal mondo di gioco quando si tratta di creare Trial Chambers.

I blocchi di rame d'ora in poi, infatti, possono avere fino a 4 livelli di Ossidazione, che consistono in diverse colorazioni che vanno dal marrone al verde: rame, esposto, corroso e ossidato. L'ossidazione può essere invertita usando il tasto destro quando si impugna un'ascia, oppure può essere arrestata spalmando la cera per api sui blocchi. Inoltre, ora il rame può essere anche cesellato, oppure può essere modellato in botole e porte.

Ci sono anche dei blocchi di rame in grado di emettere luce (craftabili con della polvere di redstone e una verga di blaze), così come il blocco grata di rame. Entrambi questi blocchi speciali si generano anche in automatico nelle Trial Chamber. Altra novità viene dal tufo. Adesso può essere cesellato, lavorato o realizzato a mattoni. Vi si possono creare anche slab, mura e scale.

Nuove armi e nuovi strumenti

Uno strumento che invece farà contenti i più smanettoni di Minecraft è il Crafter (Fabbricatore in italiano), un dispositivo funzionante con la redstone e i suoi circuiti che può creare oggetti come una normale crafting table, ma in maniera automatica (a patto di avere i materiali per farlo, ovviamente). Il crafter si può creare unendo redstone, lingotti di ferro, un dispenser e una crafting table.

Con il nuovo aggiornamento di Minecraft arrivano anche nuove sorprese offensive che possono far gola ai giocatori più golosi delle meccaniche di combattimento di questo gioco. Tricky Trials infatti inserisce 4 nuovi tipi di frecce con i loro rispettivi effetti:

Freccia dell'Infestazione. Infligge l'effetto infestazione che fa spawnare con una piccola percentuale di probabilità 1-2 Silverfish.

Infligge l'effetto infestazione che fa spawnare con una piccola percentuale di probabilità 1-2 Silverfish. Freccia della Trasudazione. Infligge l'effetto Trasudazione che fa apparire 2 slime quando muore chi ne è affetto.

Infligge l'effetto Trasudazione che fa apparire 2 slime quando muore chi ne è affetto. Freccia della Tessitura. Infligge l'effetto Tessitura che genera 2-3 blocchi di ragnatele alla morte dell'entità che ne è affetta.

Infligge l'effetto Tessitura che genera 2-3 blocchi di ragnatele alla morte dell'entità che ne è affetta. Freccia della Carica Ventosa. Infligge l'effetto Carica di Vento che genera un'esplosione d'aria quando attaccati facendo rimbalzare in aria chi sta attorno.

In più è stata introdotta una nuova arma con le sue nuove meccaniche: la mazza. Si tratta di un enorme martello dalla testa quadrata che se percosso a terra dopo un salto di almeno 1 blocco e mezzo genera un impatto simile a una Carica Ventosa. Più si cade dall'alto, più danni vengono fatti in questa maniera. Se viene colpita un'entità in questa maniera, inoltre, vengono annullati eventuali danni da caduta!

Per il resto quest'arma si comporta nei danni come una normale spada di ferro, ma con velocità più ridotte. È interessante usarla al posto di un secchio d'acqua come vi abbiamo consigliato nei nostri trick di Minecraft, o comunque alternarla a una spada più veloce ed efficiente.

Nuovi incantesimi

Sono stati introdotti tre nuovi incantesimi che sono unici per la Mazza. Ogni mazza può averne solo uno tra questi:

Breccia. Incantesimo raro che è accessibile solo attraverso la tavola degli Incantesimi o in un libro incantato. Riduce l'efficacia dell'armatura avversaria di un 15% per ogni livello (massimo 4 ivelli)

Incantesimo raro che è accessibile solo attraverso la tavola degli Incantesimi o in un libro incantato. Riduce l'efficacia dell'armatura avversaria di un 15% per ogni livello (massimo 4 ivelli) Densità. Incantesimo comune accessibile da tavola e libri, incrementa il danno per blocco fatto cadere con la mazza. Il danno è di 0.5 per livello di incantesimo (massimo 5 livelli).

Incantesimo comune accessibile da tavola e libri, incrementa il danno per blocco fatto cadere con la mazza. Il danno è di 0.5 per livello di incantesimo (massimo 5 livelli). Carica di Vento. Incantesimo unico che può essere trovato solo nelle Trial Chambers del Malaugurio. Emette un'esplosione d'aria dopo un attacco a un'entità, facendo rimbalzare in aria l'attaccante. Ogni livello di incantesimo incrementa la forza dell'urto e l'altezza del rimbalzo (massimo 3 livelli).

Altro