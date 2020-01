Minecraft, secondo Microsoft il numero di giocatori grazie a Game Pass è cresciuto del 20%

I servizi di gaming che includono titoli tripla A e giochi molto famosi come Minecraft rappresenteranno sicuramente una delle tendenze predominanti nel settore dei videogiochi dei prossimi anni. Restano ancora molte incognite sia dal punto di vista delle infrastrutture per lo streaming sia per quanto riguarda gli approcci che le principali case intendono portare avanti. A fronte di una Sony che si muove con cautela e di una Nintendo che al momento non accenna a voler percorrere la strada dei servizi in abbonamento, Microsoft con Game Pass ha invece puntato il tutto e per tutto per rilanciare Xbox, dopo i passi falsi delle fasi iniziali dell’attuale generazione ormai al termine.

Ecco perché è interessante al momento capire quali possono essere le ripercussioni sul settore e sul mercato in generale dei servizi su abbonamento. Uno spunto in questo senso arriva da Microsoft che traccia un bilancio delle ricadute di Game Pass su una delle sue proprietà intellettuali, ovvero Minecraft. Secondo quanto dichiarato dal responsabile marketing dei servizi gaming, Ben Deker, dopo che la versione Bedrock Edition è stata aggiunta al catalogo si è registrato il 20% in più di giocatori per il titolo che, già di per sé gode, di una fama mondiale e di una base di giocatori piuttosto ampia.

Secondo quanto dichiarato nel settembre scorso alla testata Business Insider da Helen Chiang, la responsabile dello studio svedese Mojang sviluppatore del titolo, Minecraft in quel periodo poteva contare su 112 milioni di giocatori attivi ogni mese. Sulla base di questi dati è facile comprendere come, qualora confermato, l’aumento del 20% descritto dal manager Microsoft, rappresenterebbe un incremento notevole di utenti.

Ben Decker di Microsoft è convinto che l’effetto di Game Pass sia tangibile su tutto il settore spingendo sempre più persone a giocare. Il responsabile marketing dei servizi gaming di Microsoft ha inoltre aggiunto: “Dopo che l’utente medio di Xbox si abbona a Game Pass, gioca in media il 40% in più di titoli”. Bisogna comunque tenere presente che si tratta di percentuali non direttamente verificabili e diffuse dalla stessa Microsoft che, in ogni caso, punta a traghettare il suo servizio di gaming anche alla prossima generazione su Xbox Series X e tutti i futuri dispositivi.