Minecraft ha senza ombra di dubbio una delle community più affiatate. Il sandbox di casa Mojang continua a macinare numeri senza fine, e man mano che gli aggiornamenti proseguono l’utenza sale senza dare la parvenza di fermarsi. Un’enorme fetta di questi giocatori, però, non è interessata soltanto al gioco in sé, bensì anche dai contenuti che la comunità si impegna a creare ogni giorno: stiamo parlando delle mod, e al giorno d’oggi ne esistono così tante che è possibile trovare praticamente qualsiasi cosa si abbia in mente.

In questo articolo, che vi riproporremo ogni mese con nuovi contenuti, abbiamo fatto una lista delle 10 migliori mod del mese di giugno. Tra le più scaricate, le più fantasiose e le più bizzarre, abbiamo fatto una selezione di quelle più intriganti e che riteniamo che meritino maggiori attenzioni da parte della community.

Nella seguente lista troverete mod sia per Forge che per Fabric, anche se saranno maggiormente concentrate sulla prima versione, in quanto più gettonata rispetto alla sua controparte. Inoltre abbiamo inserito mod di vario tipo per andare incontro a più giocatori. In caso non sappiate come scaricare le mod, vi riportiamo alla nostra guida apposita in cui vi spieghiamo come fare.

Modloader: Forge

Versioni: 1.9 —1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 6 giugno 2022

La Galosphere va ad aggiungere su Minecraft alcuni elementi sostanziali all’interno del nostro gameplay. Questa introduce prima di tutto un bioma sotterraneo chiamato Crystal Canyon, all’interno del quale troveremo due nuovi blocchi da minare, ossia l’Allurite e la Lumiere. Questi potranno essere utilizzati per creare dei nuovi oggetti che introdurranno delle interessanti meccaniche, di cui alcune includono i Villager e le Perle di Ender. È stata poi conferita anche un’utilità in più all’Ametista, il quale grazie a questa mod può essere utilizzato per creare diversi oggetti decorativi.

Oltre a ciò, la mod implementa anche un nuovo mob pacifico, un nuovo set di armatura e l’argento; quest’ultimo è utile per creare delle vere e proprie bombe, che possono essere modificate in vari modi se affiancate ad altri oggetti. Una mod semplice, perfetta per chi non vuole stravolgere troppo la sua esperienza di gioco.

Modloader: Fabric

Versione: 1.19

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 20 giugno 2022

Questa mod è un ottimo alleato per chi ha intenzione di espandere il proprio gameplay oltre il limite della Netherite. La Warden Tools va infatti a sfruttare la casa del Warden, boss aggiunto nella versione 1.19 di Minecraft, per conferirle un’enorme utilità in più. Nel bioma di questo mob ostile infatti, il Deep Dark (più precisamente nelle Città Antiche), si possono trovare le Schegge di risonanza, che grazie a questa mod hanno un uso decisamente più interessante.

Grazie alle Schegge di Risonanza è possibile creare armature e attrezzi che vanno sopra alla Netherite, conferendo quindi un set più potente. Ogni pezzo può essere creato proprio come gli oggetti in Netherite, ponendo quindi il pezzo di equipaggiamento di Netherite nel Banco da forgiatura assieme a una Scheggia di risonanza. Oltre a ciò, la mod aggiunge anche un tipo di mela che conferisce dei potenti buff, e — dulcis in fundo — un nuovo disco musicale.

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19 — 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 5 giugno 2022

Simply Houses è perfetta per chi ha intenzione di rendere i propri dintorni un po’ più vivi, in particolare le foreste dei vari biomi, e potrebbe essere un’ottima opzione da inserire in un server. La mod va a implementare la generazione casuale di case sparse per il proprio mondo di gioco, e al momento l’add-on conta ben 10 tipi di dimore differenti.

Una mod semplice ma efficace, anche grazie ai design ben fatti delle varie case che troveremo. Quest’ultime, poi, possono anche fungere come un ottimo rifugio temporaneo (o anche definitivo) per il giocatore, per cui anche se la mod è incentrata su uno scopo puramente decorativo, in realtà può avere la sua utilità.

Modloader: Forge

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 13 giugno 2022

Questa mod si spiega da sola: Potion Flasks va a lavorare unicamente sulle pozioni, rendendole leggermente più funzionali. Nella versione vanilla di Minecraft, queste non possono essere accumulate, prendendo uno spazio nell’inventario del giocatore per ciascuna di essa. La mod va a cambiare questa cosa in modo originale: grazie all’implementazione di boccette più capienti, è possibile risparmiare grandi quantità di spazio. Una boccetta può infatti contenere fino a 9 pozioni dello stesso tipo.

I vantaggi di questa mod sono quindi non di poco peso, considerando che spesso è impossibile portarsi pozioni con sé proprio per via della grande quantità di spazio che occupano. In questo modo il problema è risolto senza andare a snaturare il gioco, e anzi trasformandolo in una feature non più così frustrante.

Anche questa è una mod molto tranquilla, che va ad aggiungere un numero spropositato di cappelli all’interno di Minecraft. Parliamo di ben più di 200 cappelli, diversi tra loro in colore, fantasia, forma e chi più ne ha più ne metta. Si possono ottenere sia dai mostri ostili sia craftandoli con materiali più o meno facili da reperire.

I cappelli sono inoltre personalizzabili: è infatti possibile cambiarne la tinta scegliendone una a disposizione tra i colori presenti all’interno del gioco, rendendo così ogni cappello unico. Alcuni di questi riproducono anche delle particelle, visibili sia da chi indossa il cappello che da altri giocatori. E se ve ne trovate troppi tra le mani, potete benissimo esporli sugli stand appositi. Ne avete qualcuno che non è di vostro gradimento? Allora potete persino riciclarli!

Modloader: Forge

Versioni: 1.18.2 — 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 8 giugno 2022

Questa simpatica mod aggiunge al nostro mondo di gioco un pizzico di vita in più, grazie a questi villaggi di funghi abitati da adorabili “creature funghetto”. Le loro abitazioni sono molto facili da trovare in giro per il mondo, e donano un po’ di colore in più ai nostri paraggi.

I villaggi però non sono fini a se stessi: i loro abitanti possono infatti offrire al giocatore diversi vantaggi utili durante i combattimenti, come dei nuovi oggetti simili a dei dardi avvelenati o altri simili a delle mele d’oro. Trovare queste colorate abitazioni non è quindi soltanto un piacere per gli occhi, ma anche per il nostro equipaggiamento.

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19 — 1.18.2

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 7 giugno 2022

Al momento i Bambù all’interno di Minecraft non hanno un’enorme utilità. Sono indubbiamente essenziali per la creazione di impalcature e ottime in alcune farm automatiche, ma il loro utilizzo finisce lì. Ebbene, la Bamboo Combat vuole rendere giustizia a questo importante elemento del gioco, rendendolo un materiale per la creazione di potenti armi sia per il combattimento corpo a corpo che per la distanza.

Con questa mod è possibile usare i Bambù per realizzare delle lance, che possono essere combinate ai diversi minerali del gioco per renderle più o meno potenti. Funzionano essenzialmente come i Tridenti, e anche queste possono essere potenziate con diversi incantesimi, tra cui Lealtà. La differenza sostanziale tra questi due tipi di armi è che il Tridente è incredibilmente difficile da reperire, mentre i Bambù necessari per creare una lancia si possono ottenere nella giungla, che non è poi così difficile da trovare. Insomma, si rivela un’ottima soluzione per procurarsi un’arma da lancio già nei primi istanti di gioco.

Modloader: Forge

Versione: 1.16.5

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 6 giugno 2022

Stanchi del solito e unico Golem di ferro? Allora questa mod fa per voi: Golemania implementa più di dieci nuovi Golem! Non si tratta di creature identiche con colorazioni diverse, bensì di esseri completamente differenti l’uno dall’altro. Tra Golem fatti di Netherite e altri di TNT, la fantasia impiegata nella realizzazione della mod farà sicuramente piacere ai più.

Ogni Golem possiede abilità diverse, e la ricetta di crafting varia in base al tipo che si sta cercando di creare, rendendo il gameplay accattivante e per niente statico. Vien da sé che maggiore è il valore dei materiali, più potente sarà la nostra creazione. In particolare i Golem di Diamante, Netherite, Ossidiana e TNT sembrano delle vere e proprie macchine da guerra, e possono rivelarsi degli ottimi alleati durante i combattimenti più ardui, come i Raid o diversi boss del gioco.

Modloader: Forge

Versioni: 1.19 — 1.18.2 — 1.18.1

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 1 giugno 2022

Questa è la mod definitiva per gli amanti della birra. Con la Alcocraft: Beer & Stuff è possibile produrre la propria birra partendo da zero, e con gli ingredienti che preferiamo di più. Sono infatti disponibili diverse ricette, e ognuna di esse ci permetterà di creare una bevanda diversa dall’altra. Non mancheranno di darci diversi effetti negativi classici della sbornia, come la nausea; a seconda del tipo di birra che realizzeremo, però, otterremo anche un bonus. Ad esempio, creando la birra del Nether otterremo ben cinque minuti di resistenza al fuoco.

L’ingrediente base per realizzare la birra è il luppolo, la nuova piantagione introdotta con questa mod. Potremo quindi farmarne a volontà per realizzare infinite quantità di birra tramite l’apposito barilotto, il quale non solo è utile per produrre quest’alcol, bensì fa anche la sua bella figura dal lato estetico.

Modloader: Fabric

Versioni: 1.9 — 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 14 giugno

Finiamo questa lista con una mod adibita a semplificarvi la vita. Hudium nasce con l’intento di rendere la HUD di gioco più completa, conferendo al giocatore enorme libertà per quanto riguarda la personalizzazione. L’add-on permette di visualizzare statistiche in più quali i valori della vita o della fame, il bioma in cui ci si trova, i valori di attacco o di difesa della nostra spada o della nostra armatura, e molte altre opzioni. Risulta quindi non solo come un piccolo aiuto per i veterani di Minecraft, ma anche come un perfetto “amico” per i novellini, i quali potranno usare questa mod per destreggiarsi al meglio tra tutti i nuovi contenuti che andranno a pararglisi davanti.

La mod può essere personalizzata in tutti i suoi aspetti. È possibile selezionare ognuno dei valori che vengono aggiunti da essa e decidere se mantenerli su schermo o meno, dandoci la possibilità di scegliere soltanto quelli che più ci aggradano o di cui abbiamo più bisogno.

Queste sono le nostre mod preferite per il mese di giugno. Le proverete anche voi? Fateci sapere con un commento cosa ne pensate!