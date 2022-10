Altro mese, nuove mod per Minecraft. La community che si cimenta nella creazione di questo tipo di contenuti non fa che crescere, offrendoci sempre più mod nuove e originali giorno dopo giorno. In questo articolo abbiamo voluto racchiudere quelle più interessanti che sono uscite nel corso del mese di settembre, di modo tale da non perdervi quelle piccole chicche che potrebbero facilmente venir sommerse dall’enorme mole di mod che vengono rilasciate a cadenza giornaliera.

Di seguito troverete quindi le 10 migliori mod di settembre, sia per Forge che per Fabric. Abbiamo cercato di includere mod che siano il più possibile variegate l’una dall’altra, così che chiunque possa trovare pane per i suoi denti. E se avete bisogno di un piccolo aiuto per quanto riguarda la procedura per installare le mod, potete comodamente consultare la nostra guida apposita.

#1 — Quality Equipment

Modloader: Forge

Versione: 1.19.2 | 1.18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 1 settembre 2022

Minecraft

Iniziamo questa lista con una mod che avrà sicuramente tutta l’attenzione dei fan di Terraria. La Quality Equipment, infatti, implementa una funzionalità analoga a un’altra presente sull’appena citato sandbox 2D, ossia la possibilità di riforgiare le proprie armi per ottenere bonus (ma anche malus) differenti. Tutto ciò avviene tramite l’aggiunta di una nuova incudine, all’interno della quale è possibile posizionare la propria arma e generare dei nuovi attributi utilizzando il materiale con il quale è fatto l’attrezzo.

Ovviamente non è così facile come sembra; servirà, infatti, un buon quantitativo di fortuna per trovare l’effetto giusto. Potreste benissimo trovarvi in mano con una spada con velocità d’attacco e danni aumentati, come potreste rovinare la vostra stessa arma con degli effetti che applicheranno, invece, degli svantaggi a essa. Insomma, tutto sta nella vostra pazienza, la vostra fortuna e anche il quantitativo di materiali che siete disposti a spendere per forgiarvi un’arma potente.

#2 — DarkRTP

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 17 settembre 2022

Avete presente il frutto del coro e il suo effetto di teletrasportare il giocatore in un punto a caso entro una decina di blocchi? Adesso provate a immaginare questo effetto più in grande: questo è ciò che vuole fare la DarkRTP, una mod che permette di teletrasportarsi in un luogo casuale entro un massimo di ben 3000 blocchi di distanza!

Si tratta indubbiamente di una mod non destinata a chiunque, ma che potrà sicuramente tornare molto utile a chi invece deciderà di provarla. La DarkRTP è specialmente consigliata nei server: ad esempio, con questa mod sarà molto più semplice riuscire a trovare un posto in cui poter iniziare a costruire la propria base senza dover passare dalle zone iniziali di un mondo, dove la maggioranza dei giocatori ha già raccolto tutte le risorse utili. Ovviamente le possibilità non si limitano soltanto a questo: una mod del genere, nelle giuste mani, può avere enormi potenzialità.

#3 — Combat Roll

Se c’è un elemento che manca nei combattimenti su Minecraft e che potrebbe renderli decisamente più interessanti, quello è decisamente il thumble. Questa semplice meccanica può cambiare drasticamente un qualsiasi combattimento e renderlo decisamente più accattivante. Ebbene, la Combat Roll va a implementare proprio questo elemento all’interno del gioco!

Il thumble permetterà al giocatore di fare uno scatto nella direzione in cui sta andando, di modo tale da poter sfuggire agli attacchi nemici o mettersi in una posizione vantaggiosa per sferrare il prossimo colpo. Questa meccanica è implementata a pieno nel gioco: sono infatti disponibili anche degli incantamenti da applicare sulla propria armatura per rendere la capriola più efficiente, ad esempio diminuendone il tempo di ricarica, aumentando la distanza o anche aumentando il numero che si può eseguire in un determinato lasso di tempo.

#4 — DarkLoot

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 19 settembre 2022

Minecraft

Far fuori i mob su Minecraft non è sempre gratificante quanto vorremmo. A meno che non si vada a caccia di specifici mob per ottenere determinati oggetti, infatti, i mostri non hanno molto da offrire al giocatore, se escludiamo l’esperienza. È qui che entra in gioco la DarkLoot: questa mod va a rendere il drop dei mob decisamente più allettante, facendo sì che la caccia non sia soltanto un metodo per guadagnare esperienza, bensì anche per arricchirsi di moltissimi materiali utili.

La prima cosa che fa la DarkLoot è aumentare il tasso di drop dei classici oggetti che verrebbero droppati dai mob, come ad esempio la carne marcia, le ossa o la polvere da sparo. In secondo luogo, e questa è la novità più importante, aggiunge anche nuovi oggetti trovabili uccidendo determinati mob. Ad esempio, un ragno può droppare la polvere di pietrarossa, come un piglin può droppare lingotti d’oro, arrivando persino ai diamanti nel caso degli zombie. E ciò si estende anche agli animali: i maiali, per esempio, possono droppare persino le selle!

#5 — Nether Depths Upgrade

Modloader: Forge | Fabric

Versione: 1.19.2 | 1.18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: GeckoLib | Fabric API (solo per Fabric)

Data di uscita: 6 settembre 2022

Minecraft

Il nether all’interno di Minecraft negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti decisamente importanti, cambiandolo da un semplice mondo alternativo a un posto pieno di risorse. C’è però un lato che ancora non è mai stato esplorato di questo mondo, ossia i grandissimi oceani di lava che occupano la maggior parte della superficie. Con la Nether Depths Upgrade è possibile dare vita a queste vaste masse di liquido incandescente tramite l’aggiunta di nuovissimi pesci: parliamo di ben 9 tipi diversi!

Ognuno di questi nuovi pesci spawnerà in biomi diversi, e avranno aspetti totalmente differenti gli uni dagli altri, per non parlare dei suoni. Viene implementata, ovviamente, anche una canna da pesca speciale che permette di pescare negli oceani di lava e catturare questi pesci, coi quali è possibile creare alcuni oggetti inediti. Infine vengono anche aggiunti nuovi blocchi, come la spugna di lava o le alghe distorte.

#6 — Italian’s Delight

Minecraft

Questa mod va a braccetto con tutti gli amanti del cibo, in particolar modo per gli amanti della pizza. La Italian’s Delight va infatti a implementare diversi tipi di pizza al gioco, così da andare ad aggiungere un po’ di pepe (non in senso letterale!) alla preparazione del cibo su Minecraft e cambiare un po’ la nostra dieta.

In particolare, questa mod va obbligatoriamente affiancata alla Farmer’s Delight e alla Brewin’ and Chewin’, due mod che vanno a implementare diverse meccaniche nel gioco riguardanti la preparazione di cibo e bevande. Ciò significa che la creazione dei nuovi cibi e bevande della Italian’s Delight non si limitano semplicemente a nuove ricette di crafting, bensì ci saranno anche nuovi metodi diversi da quelli classici per preparare il proprio cibo.

#7 — Horse Expert

Minecraft

Una mod che può decisamente tornare utile a chiunque è la Horse Expert. Grazie a essa è possibile visualizzare tutte le statistiche dei cavalli a schermo: ciò include ovviamente velocità, punti vita e altezza del salto.

Di default la mod è impostata per far sì che le statistiche vengano mostrate soltanto per i cavalli già ammaestrati, ma è possibile personalizzarla per far sì che queste vengano visualizzate per qualsiasi cavallo. Si tratta di un piccolo dettaglio che andrà indubbiamente a semplificare la vita di chiunque sia alla ricerca di un cavallo che presenti determinate statistiche, dato che con questa mod non ci sarà più bisogno di ammaestrare cavalli su cavalli nella speranza di trovare il prima possibile quello che stiamo cercando.

#8 — Better Tridents

Modloader: Forge | Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: Puzzles Lib |Fabric API (solo per Fabric)

Data di uscita: 1 settembre 2022

Minecraft

Dallo stesso creatore della mod precedente abbiamo anche la Better Tridents, un add-on che va a operare direttamente sui tridenti, come suggerisce il titolo, per andarne a migliorare l’esperienza. La grande novità che va a introdurre questa mod è la possibilità di craftare questa potente e rarissima arma, di modo tale da non dover più affidare alla fortuna la possibilità di trovarla.

Ovviamente non finisce qui: tra i vari cambiamenti è stato ritoccato anche l’incantamento Lealtà, il quale adesso farà sì che il tridente, mentre torna dal giocatore, si porterà con sé anche tutto l’eventuale drop lasciato dai mostri uccisi con quest’arma, senza dover andare a raccoglierlo manualmente. Si tratta di piccole migliorie che hanno decisamente un peso non poco importante, e che faranno la gioia di tutti gli amanti del tridente, che con questa mod diventa un’arma ancora più interessante.

#9 — Soulbound

Modloader: Forge

Versione: 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 20 settembre 2022

Minecraft

Ammettiamolo: una delle cose più tristi che potrebbe accaderci all’interno delle nostre partite su Minecraft è veder morire il nostro animaletto e non poter far nulla per rimediare al nostro errore. La Soulbound arriva in soccorso proprio per fermare questa prolungatissima strage di cuori infranti, dando la possibilità di riportare in vita i nostri pet! Ovviamente non sarà così semplice: per ciascuna resurrezione ci sarà bisogno della Pneumite, il nuovo minerale introdotto da questa mod, il quale si rivela quindi essenziale se vogliamo riavere tra noi i nostri animali.

La mod non si limita ad aggiungere una semplice funzionalità di revive; tramite svariati nuovi oggetti, vengono implementate anche nuove meccaniche che permettono di richiamare a sé il proprio pet a prescindere dalla distanza, oppure di raccoglierli in un item che funge praticamente come una Poké Ball, per averli sempre con noi. E come se tutto ciò non bastasse, è addirittura possibile trasferire i propri animali a un altro giocatore.

#10 — GraphUtil

Modloader: Forge | Fabric

Versione: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: Fabric API (solo per Fabric)

Data di uscita: 26 settembre 2022

Minecraft

Quest’ultima mod è pensata apposta per quei giocatori che sono fissati con la performance del loro PC mentre giocano a un determinato gioco. GraphUtil va a lavorare sul grafico di Minecraft che si può aprire tramite la combinazione di tasti ALT + SHIFT + F3, il quale mostra informazioni specifiche come gli FPS, i TPS o gli ms. La mod rende questo grafico ancora più dettagliato, aggiungendo fattori come i valori decimali e una linea che mostra la media, e migliorando qualche piccola opzione in qua e là. Decisamente non una mod per tutti, ma più che ottima per chi invece è alla ricerca di questo tipo di cose.

Queste erano le 10 migliori mod del mese di settembre. Quale vi è sembrata la più interessante? Le proverete? Fatecelo sapere con un commento qui sotto! Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare anche la top 10 del mese scorso.