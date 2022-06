Nel corso degli ultimi giorni si era molto rumoreggiato di un progetto legato a Mojang e di un Minecraft in salsa RTS. Ora, dallo showcase di Xbox e Bethesda, abbiamo avuto la conferma: sì, la storica IP di proprietà di Microsoft dopo l’acquisizione del team di sviluppo è diventata un real time strategy o meglio, un Action Time Strategy.

Chiamato Minecraft Legends, il gioco è stato presentato come una sorta di gioco d’azione con elementi strategici. Difficile anche attribuire al nuovo progetto un genere preciso. Il titolo è però decisamente diverso rispetto al passato, con una visuale in terza persona. Al momento è impossibile saperne di più, ma probabilmente ne scopriremo qualcosa in merito nel corso dei prossimi mesi.

Minecraft Legends è stato annunciato anche con un trailer e sarà disponibile su console Xbox e PC (via Steam e app Xbox), che ha alternato alcune sequenze in CGI a gameplay vero e proprio. Per poterlo ammirare non vi resta che guardare poco più in basso. Il filmato è infatti disponibile subito qui in basso.

Come tutti i giochi first party di casa Microsoft, anche il nuovo progetto legato a Minecraft sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio, previsto per il 2023. Al momento però non sappiamo se il titolo sarà davvero esclusiva oppure no, dunque vi invitiamo ad attendere ulteriori informazioni in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.