Half-Life 2, un team di modder sta censurando degli YouTuber: "smettetela di dire cavolate su di noi"

Il team di sviluppo di una mod controversa per Half-Life 2, chiamata "Half-Life 2 Overcharged", ha bloccato intenzionalmente alcuni YouTuber critici dall'eseguire il loro software. Quando questi utenti tentano di avviare la mod, il gioco crasha mostrando il messaggio "STOP talking SH1T about us".

Inutile dirsi che tutto ciò è stato interpreato come un atto di vendetta contro i creatori di contenuti che avevano pubblicato recensioni negative della mod. Il codice del software contiene infatti una lista di "anticitizens", ovvero gli ID Steam degli YouTuber banditi, impedendo loro di giocare.

La mod "Half-Life 2 Overcharged", rilasciata originariamente nel 2022, si propone come un'overhaul del gioco originale con nuove funzionalità di gameplay e post-processing. Tuttavia, fin dal lancio è stata oggetto di critiche per numerosi problemi tecnici e di game design.

Diversi YouTuber specializzati in mod di Half-Life, come "noclick" e "Radiation Hazard", avevano evidenziato nei loro video le carenze del progetto, tra cui: - IA dei nemici malfunzionante - Frequenti crash - Armi poco interessanti o superflue - Problemi di illuminazione e grafica

Nonostante alcuni aggiornamenti negli ultimi due anni, molti di questi difetti sono persistiti o ne sono emersi di nuovi. Con il recente rilascio della versione 2.0, i creatori di contenuti si sono trovati impossibilitati a eseguire la mod per recensirla.

Uno degli YouTuber colpiti ha dichiarato in un video: "Gli sviluppatori hanno usato il mio Steam ID per impedirmi in qualche modo di giocare la mod". Un'analisi del codice ha confermato la presenza di una lista di quattro "anticitizens" bloccati.

La mossa degli sviluppatori ha però ottenuto l'effetto opposto, attirando maggiore attenzione negativa sulla mod. La pagina su ModDB è stata inondata di commenti critici, molti dei quali citano sarcasticamente uno dei glitch più ricorrenti.

Questo caso estremo di "blacklisting" ricorda pratiche dove alcuni publisher avevano escluso testate giornalistiche ritenute troppo critiche su alcuni loro giochi. A ogni modo il discorso non cambia, programmare un gioco per escludere specifici utentirappresenta un comportamento senza precedenti e senza dubbio controproducente per gli sviluppatori stessi.