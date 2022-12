Nel corso dell’ultima settimana, su Call of Duty: Modern Warfare 2 ha fatto capolino Shipment. Si tratta di una mappa particolarmente apprezzata dagli utenti del gioco, che trasforma ogni partita in un vero e proprio caos, viste le sue dimensioni, decisamente ridotte. In tanto però sperano in un regalo di Natale da parte di Infinity Ward, che si ispira proprio al passato e ai vecchi titoli del franchise.

Negli ultimi tre capitoli della serie, infatti, i team di sviluppo chiamati a gestire le precedenti iterazioni della serie avevano lanciato una playlist con Shipment, ma priva di qualsiasi Killstreak. Per chi non lo sapesse, le Killstreak sono delle ricompense uccisioni che vengono assegnate ai giocatori dopo aver effettuato una serie di frag. Con tre kill consecutive, per esempio, si può ottenere un UAV, ovvero il radar che identifica i giocatori sulla mini mappa del gioco. Più si uccidono giocatori senza morire, più la ricompensa sarà ovviamente letale per il team avversario, fino al raggiungimento delle 30 uccisioni consecutive, che regalano un bombardamento di massa, in grado di far terminare la partita. In passato su Shipment era presente una playlist che privava il gioco da queste ricompense e ora i giocatori vogliono lo stesso anche su Modern Warfare 2.

L’idea è partita da un utente Reddit, che ha scritto un lungo post in merito alla possibilità di introdurre questa playlist. “Non ho niente contro Shipment, ma è troppo facile ottenere 8 uccisioni consecutive e chiamare un Jet VTOL. Siamo già esposti a tantissimi pericoli appena nasciamo nuovamente sulla mappa”, si legge nel post, che chiede un nerf per gli scudi, decisamente troppo difficili da counterare.

Chissà se Infinity Ward ascolterà l’appello degli utenti. Per ora, se volete provare Shipment, sappiate che quella che avete davanti non è una mappa normale, bensì una versione natalizia, con tanto di neve e decorazioni per queste feste. E per quanto il lato estetico sia importante, forse il team di sviluppo dovrebbe ascoltare il feedback sul gameplay promosso dai vari giocatori, non trovate?