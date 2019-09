Monster Hunter World Iceborne: guida a tutte le sottospecie

La guida completa a tutte le sottospecie inserite in Monster Hunter World Iceborne. la nuova espansione del titolo Capcom.

Con l’arrivo di Iceborne, in Monster Hunter World sono state introdotte le sottospecie dei mostri: ossia varianti che appartengono allo stesso ramo delle creature a noi conosciute ma che ne differiscono per aspetto, abilità e caratteristiche.

Queste sottospecie sono un marchio di fabbrica della saga di Capcom, portando nella sua offerta decine e decine di modi diversi per caratterizzare i mostri. Alle volte, tali varianti erano perfino collaborazioni con altri videogiochi o franchise, come potrebbe esserlo il Kulu-Ya-Ku con il cristallo di Final Fantasy.

Essendo mostri che condividono molti aspetti con la loro versione base, almeno per quanto riguarda gli attacchi più standard, abbiamo deciso di stilare un unico documento dove troverete delle utili strategie per affrontare al meglio queste nuove specie, sfruttandone i punti deboli e imparando come si differenziano dalla versione originale.

Pukei-Pukei Corallino

Il Pukei-Pukei Corallino ha abbandonato la foresta per trovare dei luoghi ricchi di acqua da ingurgitare. Mentre il suo parente della giungla utilizza il veleno che secerne dallo stomaco, il Pukei-Pukei Corallino utilizza le fonti d’acqua per caricare il proprio sistema digestivo e spruzzarla ovunque, sia dalla bocca che dall’apertura della coda. Il suo corpo è molto più elastico e lo scontro ravvicinato sembra essere stato abbandonato in favore di numerose mosse a distanza. Dalla bocca è in grado di lanciare getti molto veloci in linea retta, dividendoli con la lingua o accumulando l’acqua per delle grandi gocce provenienti dalla capiente mascella.

Utilizzando un’arma Tuono e il Mantello Impermeabile, questo mostro risulterà comunque molto facile da battere. La difficoltà risiede nella grande area dei suoi attacchi acquatici: dal retro emetterà un getto sul terreno che prenderà quasi tutto ciò che si trova davanti la sua coda, mentre dalla testa partiranno varie ondate d’acqua con diverse direzioni e dimensioni. Sebbene molti degli attacchi siano assolutamente prevedibili grazie ai rigonfiamenti del corpo, nessuno di essi pone una vera e propria minaccia al cacciatore. Chi si troverà più in difficoltà saranno gli utilizzatori delle armi a distanza, i quali saranno costretti a trovarsi nel bel mezzo dell’area d’attacco del Pukei-Pukei Corallino. La sua è il Ghiaccio.

Paolumu Onirico

Come suggerisce il nome, questo Paolumu dal manto nero si è adattato al clima della Foresta, lasciando che l’aria incamerata nella sua sacca si riempisse di spore soporifere. Ora con il suo getto è capace di creare vere e proprie nuvole permanenti in grado di addormentare chiunque ci passi attraverso. Come è intuibile, la miglior difesa contro questa variante è il Mantello Immunità, il quale previene qualsiasi stato alterato per la sua durata. Utilizzatelo con parsimonia e aspettate che si gonfi prima di indossarlo. Portatevi anche un’arma d’Acqua, l’elemento a cui più è debole.

Nel caso in cui riesca a piazzare le nuvole, gli attacchi del Paolumu avranno effetti diversi a seconda dello stato. Le codate a terra spazzeranno via il residuo d’aria, disperdendo la polvere soporifera. Se riuscirete a indirizzare questi attacchi contro le nuvole che crea, renderete il campo di battaglia molto più gestibile. Allo stesso tempo, le aspirazioni d’aria portano le nuvole circostanti ad unirsi sotto il Paolumu, perciò state alla larga quando inizia a ricaricarsi l’aria.

La sua mossa più ampia è un forte getto di polvere soporifera lanciato direttamente sul terreno, coprendo quasi tutta la zona intorno al suo corpo fluttuante. Questo attacco è preceduto da un grande respiro di carica, perciò approfittate di quel momento per allontanarvi rapidamente con una schivata. Ricordate inoltre che, nonostante siano nuvole, i getti diretti fanno male a prescindere dall’immunità al Sonno, specialmente quando sono attacchi ad area molto grandi.

Come per il Paolumu, quando è in aria fate di tutto per buttarlo a terra. Baccelli Lampo sono particolarmente utili, soprattutto perché la sua vulnerabilità ai flash sgonfia anche la sacca d’aria che ha immagazzinato. Perciò, se siete alle strette, sfruttate questa apertura per metterlo a portata d’arma. Chi usa Archi e Balestre si ritroverà più facilitato in questo scontro, mentre tutti gli altri dovranno sfruttare il Rampino Artiglio per colpirlo anche quando vola. Più lo terrete a terra, più avrete possibilità di vincere rapidamente e non subire alcun stato alterato, soprattutto se si considera che il Paolumu Onirico non ha tantissime mosse quando si trova a camminare sul suolo.

Tobi-Kadachi Vipera

Il Tobi-Kadachi Vipera è un mostro molto simile alla sua versione originale, solamente che perde il manto elettrico per puntare tutto sul veleno e su aculei lanciabili dalla coda. La sua sottospecie possiede esattamente gli attacchi che tutti conosciamo, puntando quindi sul colpirvi con la coda, sfruttare la pelle morbida per fare brevi planate e arrampicandosi sulle superfici ruvide di quando in quando.

Cercate sempre di non stare di fronte ai suoi attacchi in modo da evitare le spine velenose che lancerà, e tenete sempre d’occhio la coda durante i spostamenti più rapidi. Ricordatevi inoltre che, essendo comunque un Tobki-Kadachi, sarà in grado di paralizzarvi se vi colpirà troppe volte con i suoi denti velenosi. Fate quindi attenzione ai suoi attacchi repentini. Paradossalmente è debole proprio al Tuono, perciò portatevi un’arma di tale elemento insieme a un Mantello Immunità.

Questa guida è in continuo aggiornamento!