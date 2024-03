Monster Hunter Now, arriva la nuove stagione "l’intruso di primavera"

Siete appassionati di Monter Hunter Now? Allora sappiate che è tempo di preparare i vostri equipaggi e affilare le vostre armi, perché una nuova avventura sta per cominciare. Niantic ha annunciato ufficialmente che il 14 marzo darà il via alla prima stagione di Monster Hunter Now, L’Intruso di Primavera. Con questo nuovo aggiornamento, il popolare gioco mobile AR si prepara ad accogliere una serie di novità che promettono di migliorare drasticamente l'esperienza generale.

Una delle novità più attese è l'introduzione di una nuova arma: la Lama Caricata. Quest'arma versatile offre ai cacciatori la possibilità di scegliere tra due modalità di combattimento, permettendo loro di adattarsi alle diverse situazioni con agilità o potenza devastante a seconda delle necessità. Con l'accumulo di energia, i giocatori potranno sferrare attacchi ancora più potenti.

Con l'inizio della nuova stagione, tre nuovi mostri di grandi dimensioni faranno la loro comparsa nel mondo di Monster Hunter Now: Odogaron, Tzitzi-Ya-Ku e Deviljho. Queste maestose creature offriranno sfide di livello e ricompense per coloro che riusciranno a sconfiggerli.

L'aggiornamento introdurrà una nuova alterazione di stato: il sanguinamento. Questo nuovo stato, inflitto dagli attacchi dell'Odogaron, aggiunge un'ulteriore sfida al gioco, costringendo i cacciatori a fare attenzione ai propri movimenti e strategie di combattimento per evitare danni aggiuntivi.

Con l'arrivo dei nuovi mostri di grandi dimensioni, verranno introdotte anche nuove abilità ed equipaggiamenti inediti, come la Forza Latente, il Lavoro Veloce e l'Attacco Furtivo.

Tra le tante cose e per soddisfare le richieste dei fan e dei giocatori, il numero massimo di set disponibili è stato aumentato da cinque a dieci, così da consentire agli utenti di personalizzare il loro equipaggiamento e adattarsi alle diverse sfide che incontreranno nel gioco.

Ci sarà anche un nuovo sistema di invasione, in cui i cacciatori dovranno affrontare mostri giganti che si aggirano in territori instabili, offrendo una dinamica di gioco ancora più imprevedibile. Tra le altre novità, Niantic ha annunciato l'introduzione di un sistema di stile equipaggiamento, che permetterà ai giocatori di personalizzare l'aspetto del proprio avatar senza influire sulle prestazioni dell'armatura (finalmente, oseremmo dire).

Abbiamo anche l'introduzione della Missione Festa di Monster Hunter Now, dove i cacciatori potranno partecipare a sedici nuove missioni che premieranno i giocatori con ricompense esclusive e biglietti per armi da principiante.

Infine, ecco l'introduzione del sistema delle Stagioni e dei Pass Stagionali. Il pass offrirà due piani: uno gratuito e uno premium. Acquistando il piano premium, i giocatori potranno godere di varie ricompense esclusive, rendendo l'esperienza di gioco ancora più gratificante e coinvolgente.

Insomma, tante novità per questa prima stagione, segno che il team si stia impegnando davvero tanto nel dare vita a un'opera mobile divertente e appagante. Vedremo che cosa ne penserà l'utenza.