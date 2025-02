Monster Hunter Wilds: guida alle armi Artian

La complessa arte di forgiare le armi perfette è diventata un elemento cruciale dell'endgame in Monster Hunter Wilds, un sistema che richiede pazienza, strategia e un pizzico di fortuna. I cacciatori più esperti dovranno, infatti, dedicare ore a questa meccanica di crafting che ricorda il sistema delle armi afflitte di Sunbreak, con la differenza che ora l'elemento casuale delle statistiche si intreccia con la pianificazione strategica del giocatore. Comprendere il funzionamento delle armi Artian significa immergersi in un sistema stratificato che si rivela progressivamente mentre si avanza attraverso l'high rank, offrendo possibilità di personalizzazione mai viste prima. In questa guida, quindi, vi spiegheremo nel dettaglio tutto ciò che c'è da sapere sulle armi Artian in Monster Hunter Wilds, cosicché potrete facilitarvi la strada e craftare armi potentissime.

Come si sbloccano le armi Artian

L'accesso alla forgiatura delle armi Artian rappresenta un vero punto di svolta nell'esperienza di gioco. Questo sistema esclusivo si sblocca solo al raggiungimento del grado HR 20, dopo aver affrontato e sconfitto due formidabili avversari: il Lala Barina Temprato e il Fulgur Anjanath Guardiano. Solo a questo punto la fabbra Gemma renderà disponibile l'opzione "Forgia Armi Artian" nel suo menu di servizi.

Da questo momento in poi, ogni mostro Temprato che sconfiggerete potrà ricompensarvi con parti d'arma speciali che fungono da base per la creazione. Similmente ai gioielli decorativi, questi oggetti sono generati casualmente e si rivelano solo al termine della caccia, aggiungendo un elemento di sorpresa a ogni spedizione completata.

Come si craftano le armi Artian

Per creare un'arma Artian sono necessarie tre parti specifiche, scelte tra quattro possibili tipologie: Lama Infranta, Disco Incrinato, Tubo Schiacciato e Dispositivo Arrugginito. Ogni componente presenta caratteristiche uniche che influenzeranno l'arma finale, tra cui la rarità (6, 7 o 8), il tipo di elemento e il bonus Artian (attacco o affinità).

La vera maestria sta nel combinare strategicamente le parti per ottenere esattamente l'arma che desideri. Il sistema di forgiatura richiede, infatti, un'attenta pianificazione delle componenti. Per creare un'arma con un elemento specifico, dovrete utilizzare almeno due parti che condividano lo stesso tipo elementale. Ad esempio, se desiderate forgiare un gambale con elemento paralisi, dovrete combinare almeno due componenti con quell'elemento.

I bonus Artian presenti sui componenti contribuiranno alle statistiche finali dell'arma, permettendo di personalizzare ulteriormente la creazione. Immaginate di voler realizzare un'arma che privilegia l'affinità: dovrete cercare parti che presentino questo specifico bonus. L'interfaccia di crafting mostra in tempo reale un'anteprima dell'arma risultante, permettendo di valutare le varie combinazioni.

È interessante notare che, per chi preferisce armi puramente fisiche senza elementi, esiste una soluzione: combinare tre parti con elementi differenti creerà un'arma priva di attributi elementali ma con statistiche di base potenziate.

Come ottenere i componenti rari

La fonte primaria per ottenere parti d'arma Artian sono le cacce ai mostri Temprati. Questi formidabili avversari vagano casualmente per le regioni del gioco e, una volta sconfitti, possono essere "salvati" per cacce future. Parlate con Alma al bancone delle missioni, selezionate "Cronologia Ricerche sul Campo" e investite alcuni Punti Gilda per conservare le cacce ai mostri Temprati che desiderate ripetere.

Un dettaglio cruciale: prestando attenzione alle ricompense bonus elencate per ciascun mostro Temprato, potrete identificare quelli che offrono componenti di rarità superiore. I componenti di rarità 8, indicati da icone di colore rosso scuro, sono particolarmente preziosi poiché permettono di forgiare le versioni più potenti delle armi Artian.

Raggiunto l'HR 34, si sblocca un'ulteriore opzione: la fusione di parti d'arma al Calderone di Fusione di Suja. Questo processo richiede una risorsa chiamata Pietra Sanguigna Wyveriana, ottenibile frantumando le ferite blu luminescenti che appaiono sui mostri Temprati durante il combattimento. Anche le parti d'arma Artian inutilizzate possono servire come materiale per la fusione.

Potenziare le Armi Artian

Creare l'arma è solo l'inizio del viaggio. Ogni arma Artian può essere potenziata fino a cinque livelli, e ad ogni livello acquisirà casualmente uno dei seguenti bonus di rinforzo:

+5 Potenziamento Attacco

+5 Potenziamento Affinità

+20 Potenziamento Elemento

Un miglioramento dell'affilatura dell'arma.

Per effettuare questi potenziamenti, dovrete utilizzare materiali speciali ottenibili partecipando ai Beni del Festival presso la Forgeria situata nel Bacino Petrolifero. Potete rivolgervi a Roqul od ottenerli tramite Nata al vostro accampamento. Dopo aver affrontato la versione di alto rango di Jin Dahaad, sbloccherete anche la possibilità di scomporre parti di mostri per ottenere più di questo minerale prezioso.

È importante sottolineare che il costo di rinforzo aumenta drasticamente con la rarità dell'arma. Le armi Artian di rarità 8 richiedono ben 3.000 punti per livello di rinforzo, equivalenti a 50 Oricalcite per un potenziamento completo. Tuttavia, una caratteristica fondamentale del sistema è che smantellando un'arma Artian recupererete i materiali di rinforzo investiti, permettendovi di sperimentare diverse combinazioni senza dover ripartire da zero ogni volta.