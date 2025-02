Monster Hunter Wilds: il benchmark è online su Steam, ci gira il gioco sul vostro PC?

Il benchmark di Monster Hunter Wilds (acquistabile su Amazon) ha registrato un picco di oltre 40 mila utenti contemporanei su Steam, superando i numeri di molti giochi tripla A completi sulla piattaforma. Lo strumento, rilasciato da Capcom poche ore fa, permette ai giocatori di testare le prestazioni del gioco sui propri PC.

Questo dato evidenzia l'enorme attesa che circonda il nuovo capitolo della serie Monster Hunter. Nonostante si tratti solo di un'applicazione di benchmark da 29 GB e non del gioco completo, l'interesse mostrato dagli utenti Steam è notevole.

Lo strumento consente ai giocatori di valutare in anticipo come il gioco funzionerà sulle proprie configurazioni hardware, permettendo di ottimizzare le impostazioni grafiche per la migliore esperienza possibile al momento del lancio.

Sebbene non sia direttamente paragonabile ai numeri di un gioco completo, l'elevato interesse per questo benchmark gratuito è un segnale molto incoraggiante per Capcom. Per fare un confronto, il picco di utenti contemporanei registrato supera di oltre il doppio quello fatto segnare al lancio da Marvel's Spider-Man 2 su Steam la scorsa settimana.

Questi dati suggeriscono che Monster Hunter Wilds potrebbe avere un lancio di grande successo su PC quando sarà finalmente disponibile.

A prescindere da questo è sempre positivo poter sapere in anticipo come potrebbe girare un gioco. Ovvio il benchmark è solo un punto di riferimento, ma in un mercato dove i titoli faticano a girare su molte configurazioni (soprattutto a causa di pessime ottimizzazioni) avere un benchmark e poter valutare in anticipo la qualità di un prodotto è senz'altro positivo.

La recensione del gioco uscirà molto probabilmente verso la fine del mese, dove vi potremo raccontare nei dettagli le nostre impressioni su questo attesissimo videogioco di Capcom. Nel mentre fateci sapere nei commenti se il gioco vi girerà e anche la vostra configurazione, così da poter dare un'indicazione anche agli altri utenti.