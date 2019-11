Mortal Kombat 11: Sindel verrà mostrata domani

La mitica Sindel si prepara ad unirsi al roster di Mortal Kombat 11. Durante la giornata di domani saremo testimoni dei primi gameplay!

Fa quasi strano pensare che anche quest’annata videoludica sta iniziando in maniera sempre più accelerata a tramontare. Per quanto inizialmente mettevamo in dubbio la qualità effettiva dei possibili titoli in uscita durante il 2019, alla fine siamo rimasti tutti positivamente sorpresi. Non solo da un punto di vista qualitativo siamo rimasti su delle vette molto alte, ma addirittura l’annata attuale è riuscita a mostrare i muscoli in maniera non indifferente. Giochi come Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 ed Mortal Kombat 11 sono solo alcuni degli esempi che potremmo fare.

Proprio la mitica saga di Ed Boon è riuscita durante questi scorsi mesi a regalarci un’esperienza abbastanza indimenticabile. Vedere dopo tutti questi anni un Mortal Kombat sempre più perfetto, non fa altro che rendere gioia ai fan. Anche il continuo supporto al gioco è risultato un fattore fondamentale per il suo apprezzamento generale. Infatti, sin dal suo lancio, NetherRealm Studios ha saputo aggiornare il titolo con nuovi personaggi, qualche nuova variazione delle modalità ed ovviamente anche con qualche fan service.

Qualche mese fa, siamo stati testimoni del ritorno di uno dei PG più leggendari dell’intera saga, ovvero quello di Shang Tsung. Durante la giornata di domani però, assisteremo al ritorno di un altro (o meglio dire altra) personaggio iconico della saga, ovvero Sindel. La moglie di Shao Khan ci farà vedere i suoi “trucchi” durante un gameplay dedicato che andrà online a partire da domani. A ufficializzare la cosa è stato Ed Boon stesso attraverso il suo profilo Twitter.

Sicuramente noi non vediamo l’ora di assistere a questo leggendario ritorno e vedere il move-set del personaggio. Vi ricordiamo che, oltre Sindel, durante i prossimi mesi verranno aggiunti anche Spawn e Joker come ultimi personaggi giocabili. Fateci sapere, come sempre, cosa ne pensate di questa notizia! Mortal Kombat 11 è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ed a breve risulterà disponibile anche per Google Stadia.