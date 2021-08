Mortal Kombat, un nuovo capitolo all’orizzonte

NetherRealm continuerà a lavorare su Mortal Kombat o almeno questo è quello che ha affermato il sempre prolifico Jeff Grubb. Tramite il suo podcast, infatti, l’uomo (che è anche giornalista per GamesBeat) ha ammesso di aver sentito alcune fonti legate allo studio di sviluppo, che hanno escluso categoricamente nuovi progetti nel mondo dei fighting game.

Ora, NetherRealm è famosa ai più per due, grandi IP: la prima è quella appunto di Mortal Kombat, la seconda invece è Injustice, il picchiaduro che riunisce sotto un’unica bandiera i personaggi della DC Comics. All’inizio di questa generazione ci si aspettava un nuovo annuncio da parte del team di sviluppo e in tanti puntavano il dito verso un inedito progetto con i protagonisti Marvel oppure il terzo capitolo della serie DC. Ora, almeno per adesso, i rumor in questo senso sarebbero smentiti.

Ci sono delle ottimi ragioni per credere a Grubb, al di là della sua affidabilità come insider e giornalista. Come specificato dallo stesso uomo, infatti, Warner Bros avrebbe chiesto alla stessa NetherRealm di rimanre concentrata sul francise di Mortal Kombat, con una dodicesima edizione del picchiaduro per una questione di rischio d’impresa. Di recente infatti l’intera WarnerMedia è stata acquisita da Discovery: il rischio di perdere la licenza o di vedere smembrato il pacchetto dedicato al gaming sarebbe decisamente alto, con i dirigenti di WB Games che probabilmente non vorrebbero sprecare soldi in progetti che poi non vedrebbero la luce.

Come da tradizione di queste news, vi ricordiamo di prendere il tutto con le pinze. Pur non dubitando dell’alta affidabilità di Jeff Grubb, la notizia di un nuovo Mortal Kombat è ancora da confermare. Siamo anche all’alba di una nuova generazione di console, dunque la possibilità di vedere Ed Boon nuovamente impegnato con Scorpion e soci nel breve periodo è davvero molto, molto bassa.