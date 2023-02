Dopo un lancio decisamente ben sopra le aspettative, MultiVersus, il picchiaduro free-to-play “rivale” di Super Smash Bros. che ha debuttato su PC e console a luglio 2022, si sta decisamente spegnendo. No, nessuna intenzione da parte di Player First Games o Warner Bros. di staccare la spina al progetto, ma piuttosto un piccolo incidente di percorso, che può però insegnarci molto.

Andiamo con ordine e partiamo dai numeri. Nel corso degli ultimi giorni, come riportato da VGC, il numero totale dei giocatori in contemporanea è crollato sotto i 1.000. Si tratta di un calo del 99% rispetto al periodo di lancio, che nasconde però un motivo ben valido, ovvero il mancato supporto. O meglio, secondo il punto di vista dei giocatori, un supporto non eccellente da parte del team di sviluppo, che non ha accontentato la community. Sono sempre di più infatti i giocatori che si sono lamentati dei vari contenuti pubblicati, tra cui una seconda stagione rilasciata il 15 novembre 2022 e che ha visto l’introduzione di un singolo personaggio. Contenuti che quindi non hanno convinto nessuno e hanno spinto gli utenti ad allontanarsi dal gioco.

MultiVersus è il classico esempio di come un prodotto, seppur di successo e con una formula convincente, sia in grado di inciampare su se stesso. Senza contenuti validi e con un processo di pubblicazione di aggiornamenti decisamente sotto l’aspettativa, un gioco può semplicemente morire, specialmente quando parliamo di titoli che tecnicamente dovrebbero garantire un flusso di denaro costante come i giochi a servizio.

Nonostante questo picco bassissimo di giocatori, ci sono sempre speranze per un ritorno in grande stile. Il panorama dei giochi live service è infatti costellato di piccoli incidenti percorso, che dimostrano però come ci si possa rialzare senza troppi problemi, come accaduto per esempio con la serie di Destiny. Il fato di MultiVersus è dunque tutto nelle mani di publisher e sviluppatore, che dovranno lavorare per garantire un nuovo futuro al gioco.

