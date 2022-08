Mancava solamente l’ufficialità, che ora è arrivata: MultiVersus, il picchiaduro di Warner Bros. Interactive Entertainment, sviluppato da Player First, ha fatto il botto. Non solo il gioco è stato il più venduto di luglio, mettendosi anche alle spalle Elden Ring, ma è riuscito nell’impresa di superare i 20 milioni di giocatori in meno di un mese. A comunicarlo è la stessa Warner, in un comunicato stampa lanciato durante le scorse ore.

“Questo importante risultato segue l’inizio della Season 1 del titolo, iniziata il 15 agosto con un nuovo Battle Pass e nuove ricompense in-game a disposizione dei giocatori. La Season 1 porterà anche nuovi personaggi, nuove modalità e altri contenuti al gioco sviluppato da Player First Games e pubblicato da Warner Bros. Games: Morty Smith (Rick e Morty) entrerà a far parte del roster del gioco il 23 agosto, mentre Black Adam (DC), Stripe (Gremlins), Rick Sanchez (Rick e Morty) e molti altri eroi e personaggi leggendari saranno aggiunti nei prossimi mesi”, si legge nel comunicato stampa di Warner Bros.

Non solo nuovi personaggi: come già annunciato da Player First, MultiVersus continuerà a espandersi anche con nuove modalità di gioco, tra cui le modalità Arcade divise in Classificata e Classica. Un percorso che continuerà basandosi sul feedback dei giocatori e ovviamente anche sul loro “attaccamento” al gioco. Al momento infatti il titolo è ancora in una fase di open beta e ci vorrà un po’ di tempo prima di vederlo nella sua versione definitiva.

MultiVersus sembra aver colmato l’assenza di un gioco à la Super Smash Bros. su PC e console. Parte del successo è sicuramente dovuto proprio alla possibilità di utilizzare personaggi provenienti da altri franchise, come per esempio quelli de Il Signore degli Anelli, i vari eroi DC e molti altri. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.