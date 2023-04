Con l’avvento di servizi quali Xbox Game Pass, ma anche con l’arrivo di numerosissimi videogiochi mobile, l’utilizzo di un controller per smartphone sta diventando sempre più indispensabile. Da questo punto di vista, Nacon è una delle aziende che maggiormente investe su questa tipologia di prodotti, offrendone svariati tipi per qualunque giocatore. Di recente ho provato il Nacon MG-X PRO, che può essere il considerato la loro punta di diamante.

A essere sincero, io ho sempre trovato l’idea di un pad per mobile abbastanza superfluo, ma per il semplice fatto che giocare con il telefono mi è sempre parso abbastanza scomodo. Pagando però Xbox Game Pass Ultimate mi sono detto “perché non provare?”. Ho passato ben due settimane con il Nacon MG-X Pro e sono finalmente pronto a raccontarvi le mie impressioni, che già vi anticipo essere molto positive, su questo particolare controller.

Nacon MG-X Pro, come è fatto

Il Nacon MG-X Pro è un controller smartphone dal peso di circa 400 grammi e di dimensioni 23.6 x 1.05 x 4.9 cm. Non è richiudibile, ma si presenta già abbastanza aperto per far aderire più facilmente il vostro smartphone (anche con cover) Android; il supporto è fino a 6.7 pollici. Per l’utilizzo, io ho provato con un One Plus Nord 2 e non ho avuto nessun tipo di problema, anche considerando che la base d’appoggio è interamente in gomma, aiutando l’aderenza. Il pad è interamente in plastica, anche se la qualità non è a livelli particolarmente alti.

La versione da me provata è quella dedicata a Xbox, ma vi assicuro che funziona con qualsiasi tipo di gioco o applicazione. Il logo Xbox presente sulla parte frontale aiuta ad accedere più facilmente all’hub di Xbox, così da poter accedere facilmente al nostro profilo e ai nostri giochi. I tasti presenti, sono praticamente tutti quelli che potreste trovare su un qualsiasi pad, senza limiti o restrizioni; l’unica mancanza rimane l’assenza del bottone share per condividere immagini o video, cosa comunque fattibile attraverso il doppio tap del logo Xbox.

Il collegamento può essere eseguito tramite Bluetooth, basta banalmente tenere premuto il tasto posizionato sotto la base a destra e successivamente ricercare il dispositivo sul proprio telefono. L’accoppiamento è facile e veloce, permette di giocare senza fili, anche senza necessariamente applicare il telefono al controller. Essendo Bluetooth, assente la possibilità di un collegamento jack audio.

Esperienza d’uso

Ho provato per ben due settimane il Nacon MG-X PRO, testandolo sia con titoli mobile dal calibro di Fortnite sia con giochi Cloud gaming tramite Xbox Game Pass. In entrambi i casi mi sono trovato decisamente molto bene, anche per via dei grilletti asimmetrici che io, personalmente, preferisco di gran lunga e che in questo caso sono posizionati i maniera perfetta sulla scocca.

Devo ammettere che il grip e la presa del controller mi ha particolarmente soddisfatto. Non mi è mai capito di scivolare o di trovarmi scomodo, anche dopo sessioni di un’ora. Tuttavia, come descritto poc’anzi, ho trovato la qualità generale dei materiali altalenante: le plastiche sono buone, ma i tasti mi hanno deluso, ben al di sotto rispetto a quelli che vengono normalmente utilizzati nei controller standard, complice anche una corsa e una pressione poco godibili. Anche le gomme degli analogici non convincono pienamente, ma la presa rimane comunque soddisfacente nella maggior parte delle situazioni.

Con qualsiasi videogioco mi sono trovato abbastanza bene, anche se i grilletti, seppur di buona fattura, non raggiungono le potenzialità del controller originale Xbox. La mancanza di vibrazione si fa sentire, così come una corsa leggermente troppo morbida che con sparatutto dal calibro di Gears of War o Halo Infinite, risulta fin troppo leggera. Però, per chi non gioca in maniera estremamente competitiva, rimane più che sufficiente.

Poter facilmente giocare sul proprio telefono sfruttando Xbox Game Pass magari in pausa dal lavoro o sul letto a casa è un bel plus e da questo punto di vista il Nacon MG-X PRO è davvero molto utile. Inoltre, la batteria mi è durata circa 18 ore, un numero vicino alle 20 ore dichiarate da Nacon. Ricaricarlo è molto semplice, la confezione comprende un cavo type-c che è possibile collegare a qualsiasi alimentatore (per esempio, quello del vostro smartphone) oppure banalmente a una porta USB della vostra console o di un altro dispositivo.