Nasce Steam Brick, la Steam Deck minimalista con solo un pulsante

Un appassionato di tecnologia ha modificato radicalmente Steam Deck, la popolare handheld di Valve, trasformandola in un dispositivo minimalista soprannominato "Steam Brick". L'utente GitHub Crastinator-Pro ha, infatti, rimosso schermo e controller, lasciando solo un pulsante di accensione e una porta USB.

Nonostante l'aspetto essenziale, lo Steam Brick mantiene tutte le funzionalità della console originale, permettendo di giocare collegandolo a TV o occhiali AR. La motivazione dietro questa modifica estrema è la ricerca di una maggiore portabilità: secondo il creatore, la Steam Deck standard era troppo ingombrante per essere trasportata comodamente in uno zaino.

Per realizzare lo Steam Brick, Crastinator-Pro ha seguito le guide di riparazione di iFixIt, smontando completamente la console fino a ridurla alla sola scheda madre e ventola. Ha poi creato un telaio in metallo su misura e una scocca stampata in 3D per racchiudere i componenti.

Il risultato è un dispositivo grande circa un terzo dello Steam Deck originale. Oltre alle dimensioni ridotte, lo Steam Brick è anche il 24% più leggero della versione standard e può essere trasportato senza custodia o protezioni per lo schermo. Per utilizzarlo, basta accenderlo con l'unico pulsante presente e collegarlo a un dock per l'alimentazione e la connessione a monitor o cuffie.

Ci sono alcune limitazioni in questa versione modificata. Ad esempio, non è possibile accedere direttamente al BIOS, ma il problema può essere aggirato con un comando da terminale. Inoltre, la spia di alimentazione non distingue tra sistema acceso o spento.

Nonostante questi piccoli inconvenienti, lo Steam Brick rappresenta un interessante esempio di modding estremo, che sacrifica l'interfaccia fisica in favore di dimensioni ultra-compatte. Questa modifica potrebbe ispirare altri appassionati a creare versioni personalizzate delle loro console preferite, adattandole alle proprie esigenze specifiche di portabilità e resistenza.