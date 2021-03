NBA 2K21 arriva su Xbox Game Pass, ecco quando sarà riscattabile

Il catalogo del servizio Microsoft Xbox Game Pass ci sta abituando ad una vastità di contenuti davvero senza pari. Con il passare dei mesi non solo abbiamo potuto giocare fin dal day one una serie di esclusive Xbox One e Xbox Series X|S, ma da diversi mesi si è aggiunto al servizio anche EA Play con tutti i maggiori giochi prodotti nel corso delle ultime generazioni da Electronic Arts. Come se non bastasse tutto questo ben di Dio, domani verrà aggiunto anche NBA 2K21.

Ad annunciate l’arrivo di NBA 2K21 su Xbox Game Pass è stata la stessa Microsoft tramite un nuovo post dedicato. Parliamo di un’aggiunta che farà sicuramente un gran piacere a tutti i possessori di una Xbox Series X|S o Xbox One, soprattutto per gli appassionati di basket che stavano aspettando un abbassamento di prezzo del titolo dedicato alla stagione cestistica attuale. Il nuovo NBA 2K sarà riscattabile sul servizio Xbox a partire da domani 4 marzo.

Come viene specificato anche all’interno del comunicato Microsoft, NBA 2K21 va a migliorare il gameplay di una delle IP sportive più amate e giocate ormai da svariate generazioni, andando inoltre ad aggiungere diverse limature alle varie modalità di gioco presenti nel titolo. Oltre alla possibilità di ripercorrere un’intera carriera in giocatore singolo, il titolo 2K propone anche una sfida multiplayer online che vi accompagnerà per tutto l’anno sportivo.

Vi ricordiamo che se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass, a partire da domani 4 marzo sarete in grado di aggiungere alla vostra ludoteca digitale anche NBA 2K21. Un’occasione davvero ghiotta, per provare e godere al massimo di una delle esperienze sportive migliori di quest’anno. Cosa ne pensate di questa nuova aggiunta al Game Pass?