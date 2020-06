NBA 2K21: su PS5 la grafica è sbalorditiva

Insieme a una vera e propria valanga di annunci, l’evento dedicato ai giochi per PlayStation 5 ha dedicato uno spezzone anche a uno dei titoli sportivi pià apprezzati dagli appassionati. la saga di NBA 2K è ormai una tradizione, e anche le console di prossima generazione non potranno fare a meno di far proseguire quella che è una della serie cestistiche più di successo dell’intera industria videoludica con l’arrivo di NBA 2K21.

Il brevissimo filmato porposto da 2K non si è sbilanciato troppo sul mostrarci fasi di gameplay o fasi di gioco sui parquet più famiosi d’america ghermiti di pubblico, ma quanto mostrato mette perfettamente in luce quella che sarà la grafica sbalorditiva che NBA 2K21 proporrà su PlayStation 5. Tra i pochi dettagli che si possono scrutare nel trailer c’è di sicuro la presenza dell’atleta che rappresenterà il gioco quest’anno, ossia Zion Williamson dei New Orleans Pelicans.

Ciò che è stato mostrato durante l’evento di PlayStation 5 non era altro che una versione di NBA 2K21 appartenente ad una fase pre-alpha, è quindi probabile che il titolo finale possa risultare addirittura migliore di quanto visto questa sera. In chiusura è stato annunciato che la nuova iterazione del titolo cestistico arriverà sulle console next gen durante il prossimo autunno.

L’annuncio di NBA 2k21 si conclude qua, aspettiamo i prossimi appuntamenti comunicativi per scoprire di più sul gameplay della nuova edizione stagionale del titolo cestistico di 2K. Cosa ne penasate della grafica mostrata dal nuovo capitolo di NBA? Qual è stato l’annuncio che vi ha più convinto di questo primo appuntamento dedicato ai giochi per PlayStation 5? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.