Tra le cose che più hanno colpito i fan di Elden Ring c’è il suo editor dei personaggi. Passando la giusta quantità di tempo a padroneggiare tutte le possibilità di modifica, quest’ultimo consente infatti di realizzare personaggi di ogni genere. Escludendo le mod che aggiungono personaggi celebri, molti giocatori hanno provato, ad esempio, a ricreare i propri attori preferiti come Benedict Cumberbatch e Samuel L. Jackson. Alcuni giocatori, invece, hanno ricreato i loro personaggi preferiti di altri videogiochi o franchise multimediali. Tra i risultati migliori ci sono senz’altro Kratos, Darth Maul, Venom Snake e persino Sonic.

Elden Ring

In un video caricato da un utente di Reddit di nome orionthehoonter, assistiamo ad un duello in cui il giocatore affronta un personaggio con le sembianze di Padre Gascoigne di Bloodborne. Padre Gascoigne è uno dei boss più affascinanti di Bloodborne, nonché il primo tra i boss obbligatori. In questa versione su Elden Ring, il giocatore, oltre a realizzare un personaggio molto simile all’originale, ha trovato anche un abito che ricorda quelli del boss.

Nel video, i due giocatori riescono a replicare il duello con Padre Gascoigne in modo piuttosto simile alla sua versione originale. Il personaggio con le sembianze del boss inizia lo scontro dando le spalle all’autore del video, per poi girarsi e alternare tra arma a una mano e arma a due mani. Alla fine del duello, il Gascoigne in versione Elden Ring estrae degli artigli per rievocare la trasformazione del boss in Bloodborne. Utilizza quelli come arma fino alla fine dello scontro per poi uscirne sconfitto e ricevere un gesto di rispetto da parte dell’avversario.

Questa build ha ricevuto grandi elogi da parte di moltissimi giocatori. L’autore, infatti, oltre a sfruttare al meglio l’editor e i set messi a disposizione dal gioco, è riuscito a calarsi alla perfezione nella parte. Sia nei movimenti che nella gestione delle armi, questo video di Elden Ring mostra quanto gli appassionati dei giochi From Software possano dimostrarsi creativi.