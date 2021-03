Need for Speed: nuovo gioco rimandato, il team si sposta su Battlefied 6

In quest’ultimo periodo sembra esserci parecchio movimento interno in Electronic Arts. Giusto qualche giorno fa, la compagnia americana ha ufficializzato la cancellazione di Anthem Next, un progetto che si prefissava l’obbiettivo di reboottare l’ultimo titolo pubblicato da Bioware. Ora, stando a quanto è emerso, EA avrebbe deciso di rimandare l’uscita del nuovo capitolo di Need for Speed, spiegando in modo più concreto i motivi che hanno spinto a prendere questa decisione.

Nello specifico, Electronic Arts ha da poco dichiarato ufficialmente che i ragazzi di Criterion, che erano al lavoro sul nuovo Need for Speed, si distaccheranno dal progetto per un po’ per dare una mano a DICE nello sviluppo di Battlefield 6. Mettendo momentaneamente in pausa il nuovo progetto legato al brand di Need for Speed, questa decisione porterà per forza di cose ad un rinvio all’anno prossimo dell’uscita di quest’ultimo.

A dichiarare il tutto è stata Laura Miele, chief studios officer di EA, la quale ha affermato che Criterion non sta affatto abbandonando lo sviluppo del proprio nuovo titolo e che ne Battlefield 6 e nemmeno il nuovo Need for Speed stanno affrontando problemi. “Battlefield 6 sta venendo bene, i ragazzi di DICE stanno lavorando duramente da casa e non è affatto facile. È difficile sviluppare in questo modo e il team è un po’ stanco, ma non è la prima volta che DICE e Criterion lavorano insieme”.

I due team, infatti, avevano già collaborato nello sviluppo di Star Wars Battlefont in passato. Durante la chiacchierata con Polygon, Miele ha anche confermato che lo sviluppo di Need for Speed non verrà passato a Codemasters nel frattempo, ma riprenderà quando Criterio avrà finito il suo compito sul nuovo FPS di DICE. Al momento non sappiamo quando il nuovo Battlefield vedrà la luce, ma stando ai rumor che circolano in rete da diverso tempo il gioco dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Cosa ne pensate di questa riorganizzazione di EA?