Nel nuovo capitolo Zelda: Echoes of Wisdom, il protagonista non sarà Link

In occasione del recente Nintendo Direct, è stato sorprendentemente annunciato The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un nuovo capitolo della celebre serie.

Questa volta, però, il protagonista non sarà Link. Sarà infatti la Principessa Zelda a dover salvare Link, diventando per la prima volta la protagonista del gioco. Il nuovo titolo mantiene lo stile visivo del remake di Zelda: Link's Awakening, ma si distanzia dai capolavori come Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, appartenenti a una diversa "filosofia" del franchise.

Adottando un'estetica simile e molti elementi di gioco dei primi titoli della serie, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom presenta una trama in cui Link è scomparso e Zelda deve collaborare con la misteriosa fata Tri, che le fornisce la Tri Rod.

"Potreste pensare: 'Zelda combatterà con una spada?'. In questo caso, volevamo creare un nuovo stile di gioco che rompesse le convenzioni viste nei passati giochi di The Legend of Zelda con una prospettiva dall'alto", ha spiegato Eiji Aonuma, produttore della serie The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sarà disponibile in versione digitale sul Nintendo eShop per Nintendo Switch il 26 settembre 2024, in concomitanza con il lancio della nuova Switch Lite "Edition Hyrule".