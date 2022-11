Più volte in passato abbiamo messo l’accento su quelle che sono le mire future di Netflix. Il servizio in abbonamento dedicato allo streaming video di film e serie TV si sta espandendo sempre di più, e non parliamo dei propri abbonati. Il colosso dell’intrattenimento televisivo, infatti, è da diverso tempo che ha iniziato a offrire ai propri utenti anche una serie di videogiochi. Al momento si tratta di titoli sul filone degli indie e che si possono giocare su dispositivi mobile, ma a quanto pare le ambizioni della compagnia sono sempre molto grandi.

Stando a quanto è stato scovato all’interno di un annuncio di lavoro pubblicato in rete dalla stessa Netflix, sembra che astia bollendo in pentola qualcosa di molto interessante. Precisamente sembra che la società sia alla ricerca di un game director per lavorare a un nuovo gioco tripla A per PC. Il progetto sarà sviluppato in uno studio situato a Los Angeles e guidato dall’ex produttore di Overwatch Chacko Sonny.

Sempre grazie all’annuncio scopriamo che Netflix ha intenzione di creare un’esperienza videoludica che invoglierà i giocatori a tornare a giocare spesso. Questo lascia intendere che questo titolo a cui sta lavorando la compagnia possa essere un gioco a servizi, ma le informazioni non finiscono qui. L’annuncio dice chiaramente che il candidato deve avere esperienza nell’“implementazione delle funzionalità di gioco all’interno del prototipo in Unreal Engine e dovrà sviluppare un mondo, dei personaggi e una narrativa degni di un film/serie TV Netflix”.

I dettagli presenti all’interno dell’annuncio di lavoro di Netflix terminano qui, e ci lasciano con una sincera curiosità per quello che potrebbe essere il primo di una lunga serie di videogiochi tripla A per PC sviluppati e prodotti dal colosso dell’intrattenimento televisivo.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.