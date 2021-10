New World e auto-ban: giocatori trovano il modo di smentire Amazon

La situazione riguardante i ban su New World si fa sempre più incricata. Nel corso del weekend Amazon aveva smentito l’utilizzo di un sistema di auto ban, basato principalmente sui report: in sostanza, secondo alcune segnalazioni su Reddit e sul forum ufficiale del gioco, bastava che un giocatore accumulasse un tot per essere allontanato direttamente dai server. La replica della divisione gaming della società tech statunitense però potrebbe essere stata smentita a causa di avvenimenti che si stanno verificando in questo momento.

Il PvP di New World permette ad una gilda di affrontarne un’altra per reclamare un territorio. Ora in molti stanno però sfruttando il sistema di report per bannare la gilda che ne esce vittoriosa. Considerando che le battaglie sono su larga scala (ovvero 50 giocatori contro altri 50) appare chiaro che i primi report sono sicuramente sufficienti per far attivare questo bot. In aggiunga, tutti gli associati alla gilda sconfitta possono segnalare i giocatori avversari, anche se non prendono direttamente parte allo scontro. Il risultato? Una serie di ban che fanno perdere completamente il senso della lotta per reclamare i territori.

Ora, la situazione appare decisamente molto contorta: da una parte abbiamo Amazon che smentisce un sistema di ban automatico, affermando che le segnalazioni sono revisionate manualmente una ad una. Dall’altra i giocatori di New World che in alcuni casi si ritrovano senza territorio vinto e con un ban sopra la testa. Ci sarà tempo di investigare, sicuramente, ma la comunicazione della società non è stata sicuramente molto cristallina.

Nel mentre esiste un modo per poter recuperare la possibilità di giocare. Dopo essere stati bannati da New World è possibile fare appello per poter tornare in possesso del proprio personaggio. Certo, non servirà a farvi riavere il territorio conquistato con fatica ma almeno potrete tornare a giocare senza troppi problemi. In attesa, ovviamente, di ulteriori manovre simili avallate da un sistema di ban non chiarissimo.