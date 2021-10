New World: Il sistema di ban è troppo punitivo? Amazon risponde alle critiche

Che New World sia un successo non si discute. Il primo MMORPG di Amazon Games è infatti balzato in vetta alle classifiche di vendita e di giocatori poche ore dopo il day one. Nonostante ciò però il gioco non è immune da problemi tecnici, come ad esempio le code infinite che si verificano per l’accesso ai server. Oggi però è emersa un’altra problematica, piuttosto grave, che farebbe pensare ad un sistema di ban fin troppo punitivo, anche se i report vanno in contraddizione tra di loro.

Sono infatti tanti i giocatori che riportano di essere stati bannati senza motivo. E ovviamente in molti hanno pensato a qualche falso report da parte di altri utenti, che porterebbe così il sistema a bannare in automatico un giocatore. Un problema, visto che diversi troll potrebbero unirsi per far bannare più giocatori a loro volta, semplicemente utilizzando il sistema di report. Inizialmente un moderatore della community aveva ufficializzato la cosa ma è stato successivamente smentito da un community manager, che lavora a stretto contatto tra i giocatori e gli altri dipartimenti che si occupano di tenere in ordine il gioco.

“Vogliamo scusarmi per le affermazioni del mio collega, non perché si continui a dire che usiamo i bot per moderare”, si legge nel messaggio lanciato nel forum di New World. “Usiamo il sisstema EAC per scoprire chi sta barando, magari il collega ha confuso le informazioni su come trattiamo i cheater e chi invece segnala i giocatori per il codice di condotta”, ha aggiunto il community manager.

Al momento dunque la causa di questi ban su New World non è ancora chiara. Molto probabilmente una buona percentuale di loro erano comunque cheater. Il community manager ha però specificato che indagherà a fondo per evitare che informazioni in conflitto tra di loro vengano divulgate agli utenti. Tra una scampagna e l’altra dunque, il nostro consiglio è quello di stare molto attenti: in caso di ban senza motivo, rivolgetevi sempre e comunque al supporto ufficiale, in maniera tale da avere risposte ed ottenere un ripristino del vostro personaggio.