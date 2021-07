New World: l’MMO di Amazon triplica i numeri di Final Fantasy 14

Settimana scorsa ha finalmente debuttato la beta per PC del nuovo MMORGP degli Amazon Game Studios New World. Il gioco è subito finito sulla bocca di moltissimi appassionati a causa di alcuni problemi che sono emersi nei primi giorni della beta. Tra schede video letteralmente distrutte e giocatori bannati dal gioco per motivi a dir poco assurdi, il lancio di questo nuovo MMO non è stato dei più lisci, ma nonostante queste situazioni sembra che il gioco targato Amazon stia ottenendo un successo incredibile.

New World 1080p

Sebbene New World non sia ancora stato rilasciato completamente, la beta del nuovo MMORGP di Amazon ha già raggiunto un picco di giocatori simultanei che è andato oltre i 200.000 giocatori. La cosa che lascia sbalorditi è che questo numero raggiunto in così poco tempo rappresenta quasi il triplo del record giocatori simultaneo ottenuto da Final Fantasy 14 che ammonta a 67.000 utenti attivi, record che è stato raggiunto dal gioco Square Enix solo di recente.

In questo conteggio sono stati presi in esame solamente i giocatori attivi su entrambe le versioni Steam dei due giochi, questo anche perchè New World non è disponibile su altre piattaforme al di fuori del PC. Non sappiamo se il titolo targato Amazon Game Studios arriverà mai anche sulle console PlayStation e Xbox, ma dai numeri che la beta PC sta facendo in questi giorni è chiaro che l’attenzione e la curiosità dei giocatori verso il titolo Amazon sono già ad altissimi livelli.

Con una community così numerosa i ragazzi di Amazon Game Studios possono far debuttare New World con il piede giusto, anche se bisognerà ancora vedere quali sono i piani del team di sviluppo sui contenuti che dovranno arrivare nel gioco in futuro.