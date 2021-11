NFT e blockchain fanno gola anche a Konami

Dopo Square Enix, Ubisoft ed Electronic Arts, ora anche Konami si unisce al trend dell’ultimo momento. Stiamo parlando, ovviamente, dell’implementazione degli NFT e della blockchain. In una nota presentata nella giornata, il publisher e sviluppatore giapponese, autore e distributore di alcune saghe e franchise più iconici della storia dei videogiochi, ha mostrato un certo interesse verso i token non fungibili, espressamente nell’ambito gaming.

Konami ha chiarito che nel prossimo futuro vedrà alcune tcnologie, come a esempio l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e il 5G quasi essenziali per il futuro dei videogiochi. Tra queste ci sono anche gli NFT, così come l’utilizzo della blockchain. Si tratta dell’ultimo publisher in ordine di importanza ad aver mostrato interesse verso quel particolare settore, con conseguenze però ancora da accertare su come il tutto verrà impiegato.

Se è vero che Konami oramai da anni è dedita solamente allo sviluppo di eFootball e di giochi per mobile, oltre che qualche licenza affidata in mano agli studi indipendenti, è però falso pensare che stravolgerà il suo modello di business. Più semplicemente, come molto probabilmente accadrà con Ubisoft ed Electronic Arts, gli NFT saranno impiegati per dimostrare di aver acquistato una particolare skin di un particolare gioco, oppure un oggetto da collezione virtuale. O ancora, perché no, proprio un pezzo del videogioco vero e proprio, rispetto alla classica “licenza d’uso” che abbiamo imparato a conoscere in questi anni e che ci permette di avviare i titoli in digitale e in versione fisica.

È ancora presto per capire che direzione prenderanno i grandi publisher in merito agli NFT. Come tutti gli altri, Konami si è però esposta pubblicamente. Difficilmente ci sarà dunque un cambio di marcia ed è molto probabile che nel prossimo futuro i due elementi saranno inseriti a pieno titolo all’interno di diversi giochi da parte di chiunque abbia espresso la volontà di aprirsi a questo specifico mercato.