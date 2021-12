NFT: per il CEO di Ubisoft siamo solo all’inizio!

Interrogato durante una sessione di domande e risposte, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha sostenuto fortemente l’introduzione degli NFT all’interno del mercato del gaming. Non è una coincidenza che recentemente il colosso francese abbia presentato QUARTZ, ovvero il modello di NFT ideato da Ubisoft e introdotto sotto forma di oggetti cosmetici esclusivi all’interno di Ghost Recon Breakpoint.

La sessione di domande e risposte tenuta dal CEO di Ubisoft non si è rivelata, però, consistente come ci si potrebbe aspettare. Yves ha più volte citato quel “metaverso” che da settimane attanaglia gli argomenti sul web, così come si è prodigato in alcune digressioni in merito al futuro del web stesso. Bisogna però tenere in considerazione che l’intervento del CEO non era stato pianificato anticipatamente ma si è dimostrato necessario in seguito alla ferocia delle reazioni di pubblico e critica in merito alla presentazione di QUARTZ.

Indubbiamente non avere una serie di argomentazioni solide e sorrette da numeri non lascia ben sperare sulle attuali fondamenta dell’intero progetto, lasciando maggiormente credere che Ubisoft, come suo solito, sia salita sul “carro del momento” per sperimentare un mercato ancora giovane, e in via di espansione e formazione.

Yves, però, in merito agli NFT ha più volte rimarcato come li veda al pari delle microtransazioni, ovvero una qualcosa in grado di cambiare per sempre il futuro del gaming e che, anche se accolte in malo modo al loro esordio, ora hanno trovato la loro dimensione stabile, la quale permette a numerose produzioni di sopravvivere nel corso degli anni, permettendo di sostenere eventuali costi di sviluppo che il solo prezzo di listino non basterebbe a coprire interamente.

E voi cosa ne pensate dell’introduzione degli NFT nel mondo del gaming? Pensate sia una moda passeggera, un’evoluzione delle microtransazioni o un qualcosa che cambierà il mercato in maniera ineluttabile? Fatecelo sapere nei commenti.