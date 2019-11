Ni No Kuni Cross Worlds, il nuovo titolo mobile avrà anche il PvP

Dopo due capitoli per PC e console, un remaster e due giochi mobile, la serie Ni No Kuni si prepara a sbarcare per la terza volta su smartphone con Ni No Kuni Cross Worlds. L’annuncio ufficiale era arrivato nei giorni scorsi dalla compagnia sudcoreana Netmarble che si sta occupando dello sviluppo e che ha diffuso una serie di informazioni sul nuovo titolo.

Ni no Kuni Cross Worlds viene sviluppato con il motore grafico Unreal 4 dallo stesso team responsabile di Lineage 2 Revolution. In linea con la serie, anche questo nuovo capitolo mobile manterrà lo stile in cel-shading. Il gioco viene descritto come un hack-and-slash in tempo reale in cui si potranno scegliere cinque classi: Witch, Swordman, Rogue, Engineer o Destroyer. Buona parte del titolo sarà dedicata al single player con main quest, dungeon speciali e boss da sconfiggere sulla mappa. Insieme a questa modalità, però, il gioco presenta anche diverse opzioni per gli scontri tra giocatori e in particolare tra i loro regni.

Tra le varie modalità disponibili per il PvP c’è infatti quella che permette di far scontrare i Regni che è possibile costruire insieme ai compagni della propria gilda. Si tratta di uno degli elementi social principali del gioco, le cui dinamiche di gameplay mirano a rafforzare lo spirito di gruppo.

Per costruire il proprio regno sarà necessario utilizzare i materiali che si troveranno nel corso del gioco attraverso battaglie, esplorazione e quest di vario tipo. L’obiettivo di questa modalità PvP di Ni No Kuni Cross Worlds è quello di far diventare il proprio regno una capitale sui cui eventi il gioco promette di dare una grande capacità di gestione al giocatore. Ovviamente trattandosi di Ni No Kuni non possono neanche mancare i Famigli: sono in tutto un centinaio quelli presenti nel gioco e che dovrebbero dare differenti approcci al gameplay. Ni No Kuni Cross Worlds non ha ancora una data di uscita precisa, si sa soltanto che arriverà nella seconda metà del 2020 in Giappone per Android e iOS.