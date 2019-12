NieR: un nuovo capitolo potrebbe arrivare a breve?

Fa sicuramente molto strano pensare che siano passati 10 anni da quanto NieR debuttò sulle nostre console. Il successo di questa saga è stato decisamente inaspettato (specialmente in occidente) pur vantando delle caratteristiche molto apprezzabili. Si può dire però che la consacrazione definitiva del titolo creato dalla mente di Yoko Taro è stata raggiunta durante l’attuale generazione di console (grazie a NieR: Automata). Proprio per questo motivo un “sequel” della saga non sarebbe per niente improbabile.

A consolidare queste “teorie” intorno al probabile seguito della saga NieR sarebbe Square Enix stessa (o più precisamente la divisione giapponese). La casa di sviluppo nipponica, durante lo scorso 29 novembre, ha deciso di registrare in maniera ufficiale il marchio della serie (in Giappone). Questa mossa (insieme a diverse dichiarazioni passate del creatori di NieR) avrebbe portato i vari appassionati a sperare in un possibile sequel (o nuovo capitolo) di NieR.

Ovviamente questo marchio registrato non prova in nessun modo l’intenzione della Square Enix nel voler dar vita a un potenziale seguito di quest’opera. Non è nemmeno detto che il prossimo capitolo dedicato a NieR sarà effettivamente un sequel (o semplicemente un nuovo gioco). Infatti Yoko Taro ha diverse volte menzionato la sua voglia di “ridare vita” al capitolo originale della saga attraverso un remake. Quindi, questa mossa di Square potrebbe indicare una qualsiasi eventualità legata a quest’opera.

Forse su questa “faccenda” avremmo più informazioni durante le settimane seguenti. L’imminente Jump Festa (evento nipponico dedicato al mondo geek) potrebbe rivelarci qualche informazione sul futuro di NieR. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che su PS4, Xbox One e PC potete trovare uno dei capitoli più amati dell’opera di Yoko Taro.