Nine to Five mostrato con un primo teaser trailer durante i Game Awards

In queste ultime ore siamo stati letteralmente bombardati da svariati reveal in anteprima. Così come promesso da Geoff Keighley il gala dei Game Awards ha saputo regalare momento unici per il popolo di videogiocatori. Nine to Five sicuramente si può considerare una sorpresa piacevole, anche se il primo teaser non ci ha rivelato chissà quale dettagli. Infatti il cortissimo trailer è servito più da “antipasto” per farci capire l’esistenza del progetto.

Uno dei creatori del titolo ha rivelato a Geoff Keighley che questo Nine to Five sarà un FPS Competitivo a squadre. Oltre questo piccolo particolare siamo venuti a scoprire anche che, durante il prossimo 2020 potremmo metterci le mani sopra al titolo attraverso una specifica Alpha (le inscrizioni sono già aperte). Quindi se questa tipologia di giochi fa al caso vostro, vi invitiamo di tenere d’occhio questo particolare progetto.

Potete trovare il folle trailer del titolo poco sopra a queste righe di testo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate di questo annuncio attraverso la sezione dei commenti! Non è stata rivelata la data d’uscita e ne tanto meno su quale sistemi ludici il gioco uscirà.