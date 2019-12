Ninja dà fiducia ad Epic, ma vorrebbe “molta più varietà” in Fortnite

Dopo il buco nero che ha portato al folle passaggio al capitolo 2 di Fotrnite, molti giocatori sono rimasti delusi dal ritmo più lento con cui Epic Games sta rilasciando novità all’interno del proprio Battle Royale. A tal proposito, il noto streamer Ninja ha voluto esporsi a favore di Epic, nonostante si definisca il primo appassionato a volere più varietà in questa prima Stagione di Fortnite Capitolo 2.

Anche Kyle “Mongraal” Jackson, un altro noto streamer ha dichiarato sul proprio profilo Twitter una lamentela personale riguardo alla lentezza con la quale il gioco si sta evolvendo e proponendo qualcosa di poco vario.

Slow and steady. The game was so insane at the end of season X, I think epic is trying to mimic the way they added items from the first chapter. But I AM totally with you I want much more variety.

— Ninja (@Ninja) December 11, 2019