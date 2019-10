Ninja dà un suggerimento su Fortnite Capitolo 2 e sul Buco Nero: tacos

Fortnite Capitolo 2 e il Buco Nero sono destinati a concludersi. Quando accadrà? Ninja ci dà un indizio riguardo alla questione.

Fortnite Capitolo 2, oramai divenuto un segreto di Pulcinella, è in arrivo. Non abbiamo informazioni ufficiali in merito, ma tra leak, dataminer e rumor il pubblico si aspetta che Epic Games faccia la propria mossa a breve. Quanto a breve? Secondo quanto emerso dal launcher cinese, già questa sera, ma ovviamente è possibile che tali informazioni siano scorrette. I fan, quindi, hanno deciso di chiedere a Ninja, famosissimo streamer di Mixer (ex-Twitcher).

Ninja, alla fine, ha ceduto alle richieste della propria community e ha quindi dato a tutto un indizio sotto forma di audio. Lo potete sentire qui sotto.

Here is your hint, and I’m not joking. pic.twitter.com/Tqh9dhFEEL — Ninja (@Ninja) October 14, 2019

Sì, avete udito bene. Tacos. Come scritto anche da Ninja stesso, non si tratta di uno scherzo ma di un vero indizio. Qual è il significato, quindi? La risposta per noi italiani potrebbe essere difficile, ma per gli americani è molto facile. Taco Tuesday, ovvero Martedì Tacos.

Ora, non abbiamo idea se Ninja sia realmente in possesso di informazioni esclusive (non sarebbe troppo strano, essendo lui il più seguito streamer legato a Fortnite) o se semplicemente si tratti di una sua supposizione, dettata da esperienza e logica. In ogni caso, “Tacos” è la risposta ai dubbi dei fan di Fortnite, a quanto pare. Per scoprire se la nuova mappa (presunta) sarà online domani, possiamo solo attendere. Diteci, voi cosa ne pensate?