Fortnite Capitolo 2: data e ora di inizio scoperte tramite il launcher cinese?

Fortnite Capitolo 2 pare sempre più vicino. Il launcher cinese pare aver svelato qual è la data e l'orario di inizio del nuovo corso del battle roytale.

Oggi è oggettivamente il giorno di Fortnite. Il battle royale di Epic Games sta facendo parlare di sé pur mostrando molto poco, se non proprio nulla. La più grande domanda degli appassionati, in questo momento, è quando potranno finalmente tornare all’interno del gioco. L’evento del Buco Nero è molto interessante, ma sarebbe ancora meglio vedere i server riaperti e il Capitolo 2 avviato. Quando avverrà? I leaker e i dataminer sembrano aver trovato una risposta

Come vi abbiamo già riportato, il launcher cinese dell’Epic Games Store ha svelato al mondo che Fortnite Capitolo 2 sarà rilasciato il 15 ottobre. Visto che in Cina la mezzanotte equivale alle nostre 18.00, molti ritengono che già quest’oggi, nell’arco di poche ore, la nuova Stagione potrebbe avere inizio. I classici leaker hanno quindi cercato di indagare in modo più approfondito e hanno affermato che il tutto inizierà alle 22:05, con l’update reso disponibile pochi minuti prima, così da dare a tutto il tempo di fare il download.

Ovviamente non si tratta di un’informazione ufficiale ma unicamente di un leak, quindi non è affidabile. In ogni caso, sembra manchi molto poco all’avvio del Capitolo 2. Secondo i leak, ormai dati per certi dalla community, Fortnite proporrà una nuova mappa e nuove meccaniche, come ad esempio la possibilità di guidare veicoli acquatici.

Ora non ci resta altro da fare se non attendere che l’evento La Fine si concluda. Il Buco Nero per ora è ancora l’unico protagonista della vicenda, a parte i numeri che compongono il messaggio segreto, già decifrato dai dataminer. Mentre aspettiamo, possiamo divertirci con il mini-gioco nascosto nella schermata di gioco: ecco come attivarlo.